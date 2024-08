Les projets cheminent au Cégep de Sept-Îles

Les projets ne manquent pas au Cégep de Sept-Îles et celui qui est clairement le plus visible est le nouveau Pavillon de recherche d’Innovation Rio Tinto IOC.

Il était attendu comme cadeau de Noël, mais la direction a appris jeudi dernier que l’échéancier est étiré jusqu’en février.

« Je ne pense qu’il y ait un élément particulier, mais c’est plutôt un ensemble de facteurs qui ont retardé les travaux de l’entrepreneur, notamment en lien avec la pénurie de main-d’œuvre dans la construction et des retards dans les livraisons de matériaux », explique le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Quand le pavillon sera livré, ce sera le déménagement des équipes de recherche vers le nouvel édifice.

Après coup, il y aura la conversion et l’aménagement des locaux et installations pour le nouveau programme de physiothérapie qui prendra place au deuxième étage du Pavillon Desjardins.

Avec le chantier en cours, le Cégep a perdu des places de stationnement, mais des espaces ont été réaménagés temporairement à l’arrière, près des résidences autochtones.

Médecine familiale

Le Cégep de Sept-Îles a toujours l’ambition de voir l’implantation d’un pavillon de Groupe de médecine familiale universitaire (GMFU) sur son terrain.

« On est toujours en attente du CISSS et du ministère de la Santé. Ç’a n’a pas avancé dans les derniers mois », indique M. Beaudin.

Il devrait y avoir des appels d’intérêts pour trouver un lieu ou un promoteur. Le Cégep parle de construction neuve, alors que généralement, un GMFU est en place à même d’autres locaux déjà existants. « C’est une question de coût », ajoute le directeur général du Cégep.

« Il y a de gros projets au CISSS présentement avec l’agrandissement [de l’Hôpital de Sept-Îles] et la crise santé. Ils ont beaucoup d’autres chats à fouetter. »

Autres projets

Par ailleurs, les travaux tirent à leur fin pour la mise à niveau électrique des installations au Cégep, un projet de 5 M$. Ça devrait finir à l’automne.

Une mise à niveau des laboratoires de génie électrique, « un projet substantiel », est prévue pour l’été 2025, au terme de la session d’hiver.

Cependant, le Cégep devra peut-être mettre la pédale douce pour son projet d’aménagement extérieur présenté en février dernier.

« On pense que le ministère [de l’Enseignement supérieur] n’ira pas avec beaucoup d’investissements cette année. Il serre les cordons de la bourse », avance David Beaudin. « On va privilégier nos projets en cours pour cette année. On va se préparer en fonction des subventions disponibles. »

L’équipe du Cégep profitera de l’automne pour mettre à jour son dossier du projet d’agrandissement du gymnase, afin d’être prête quand le prochain programme de financement sortira. Il devrait être lancé en décembre.

David Beaudin considère le Cégep de Sept-Îles en « bonne forme » au niveau de ses infrastructures et en bonne situation financière.