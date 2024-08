Les Journées du patrimoine religieux soulignées à Sept-Îles

Le public est invité à découvrir ou à redécouvrir le patrimoine religieux septilien dans le cadre de la 7e édition des Journées du patrimoine religieux.

Il s’agit de la deuxième année que ce type d’activité est organisé à Sept-Îles. Cette initiative est rendue possible par la Société historique du Golfe et la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec le centre des Archives nationales à Sept-Îles de BAnQ et à plusieurs lieux de culte.

De nombreuses activités seront organisées pour que la population puisse découvrir le patrimoine religieux sous un angle historique, architectural et culturel. Les activités sont gratuites et aucune inscription n’est requise.

L’un des événements marquants de cette fin de semaine sera la visite guindée à l’église Marie-Immaculée le dimanche 8 septembre. Une introduction à l’histoire de son presbytère, ainsi qu’une présentation de l’historique de la présence des Oblats sur la Côte-Nord et de leur rôle dans cette paroisse sera effectuée par Pierre Rouxel. De plus, le technicien en architecture Mario Dufour y présentera une maquette de l’église elle-même.

L’église All Saints propose une exposition ainsi que des visites libres le samedi 7 septembre de 14h à 16h. L’église Chrétienne Évangélique Baptiste offre des visites libres et une exposition de la Bible et de manuscrits anciens les 6 et 7 septembre de 10h à 20h et le 8 septembre de 14h à 16h30. L’église Saint-Cœur-de-Marie du secteur Clarke City propose quant à elle une exposition ainsi qu’une visite guidée le samedi 7 septembre de 13h à 15h. Le 8 septembre, la paroisse L’Ange-Gardien offre d’abord à l’église Sainte-Famille une exposition ainsi que des visites libres et guidées de 9h à 11h et vous invite par la suite à l’église Saint-Joseph pour une exposition ainsi que des visites libres et guidées de 11h à 13h.