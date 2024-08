La production d’énergie renouvelable pour un mix énergétique décarboné

Les énergies renouvelables jouent un rôle crucial dans la transition énergétique, un passage nécessaire pour répondre aux défis environnementaux et économiques actuels. Le défi devant nous est grand, selon le plus récent plan d’Hydro-Québec, nous avons besoin de pratiquement doubler notre production d’électricité renouvelable d’ici 2035 pour atteindre la carboneutralité.

Prenons d’abord un pas de recul pour établir quelques bases. Lorsque nous parlons d’énergie renouvelable, il est question de quoi? L’énergie renouvelable est définie comme la conversion d’une ressource naturelle qui se reconstitue à une échelle de temps humaine. L’énergie renouvelable est à l’opposé des énergies fossiles qui une fois consommées ne peuvent se régénérer. De plus, les énergies fossiles émettent d’importantes quantités de GES, contribuant aux changements climatiques.

Au Québec, malgré la production d’électricité renouvelable, le mix énergétique ou bouquet énergétique qui est la répartition des différentes sources d’énergies primaires consommées, comprend encore 52% d’énergie fossile, notamment le pétrole et le gaz naturel. Un pourcentage qui est appelé à diminuer pour soutenir les efforts environnementaux et soutenir le développement d’une économie verte.

Heureusement, plusieurs solutions existent pour augmenter la production d’énergie renouvelable. Ces solutions permettent, non seulement de diversifier notre mix énergétique, mais aussi de développer nos régions en produisant localement et améliorer notre bilan environnemental.

D’un côté, nous avons la production d’électricité renouvelable qui provient de trois sources principales, l’hydro-électricité, l’éolien et l’énergie photovoltaïque (solaire). Nous possédons au Québec d’importantes ressources naturelles permettant la production de cette électricité renouvelable. Pensons d’abord aux multiples ouvrages majeurs d’Hydro-Québec et des petites centrales opérés par les producteurs indépendants. Depuis plus de 20 ans, les producteurs indépendants, les MRC, les municipalités et les communautés autochtones ont perfectionné un modèle de développement de l’éolien en partenariat pour approvisionner le Québec. L’éolien sera le fer de lance pour la production future en raison de son bas coût et de sa rapidité à se déployer. Enfin, l’énergie solaire est encore peu utilisée, malgré un taux d’ensoleillement étonnamment élevé au Québec!

Malgré tout le potentiel de ces filières, tout ne peut pas être électrifié! Des solutions de bioénergies doivent être intégrées dans ce mix le rendant plus résilient, mais aussi selon le principe de la bonne énergie au bon endroit, notamment pour la génération de chaleur. Les importantes ressources résiduelles du bois au Québec permettent d’alimenter les solutions de bois-énergie. Les biocarburants permettent de soutenir les besoins en transports, tout comme la production d’hydrogène renouvelable. Enfin, les déchets municipaux ou agricoles peuvent être intégrés dans une approche d’économie circulaire grâce à la production de biogaz, permettant de remplacer directement le gaz naturel fossile.

Bref, il ne manque pas de solutions pour décarboner le Québec et d’entreprises ayant une grande expérience pour les mener, mais ces projets requièrent du temps, des consultations et surtout, l’acceptabilité sociale des communautés d’accueil. L’AQPER, active depuis plus de 30 ans, demeure impliquée à faire connaître l’importance de la production d’énergie renouvelable pour décarboner le Québec et présenter les technologies pour y arriver!