Innu Nikamu sur la route : un succès qui sera renouvelé

Cette année, le Festival Innu Nikamu a réalisé un partenariat avec Mixbus pour faire voyager le Festival Innu Nikamu sur la Côte-Nord, dans les petites localités. Ainsi le Mixbus a fait quatre arrêts — soit aux Escoumins, à Pointe-aux-Outardes, à Baie-Trinité et à Colombier.

Mixbus sont trois autobus convertis en studio mobile et scène mobile qui parcourent le territoire québécois. Durant ces arrêts, une série d’artistes autochtones et non-autochtones ont défilé sur scène, sur le toit de l’autobus.

« Je me suis dit, on fait juste passer lorsque l’on va dans les grandes villes, on ne s’arrête jamais », explique le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, Normand Jr Thirnish-Pilot.

Mario Gaumont est venu de Pointe-aux-Anglais pour assister au spectacle de l’arrêt de Baie-Trinité, le 22 août.

« J’ai entendu parler sur les réseaux sociaux qu’il y aurait de la musique ici, ce soir. C’est la première fois que je vais entendre [le groupe Ninan] », dit-il

Patrick Boivin, un Atikamekw faisant partie du groupe Ninan pour cette soirée-là et qui a participé à l’arrêt de Pointe-aux-Outardes, aime le nouveau concept du Festival Innu Nikamu.

« C’est tout dans l’esprit de se rassembler, se rassembler entre autochtones et non-autochtone, c’est amical. C’est réussi pour ça », exprime-t-il.

Pour les artistes autochtones, c’est une autre paire de manches que de se produire chez les non-autochtones.

« Je sens qu’il y a de la nervosité chez nos artistes », dit le coordonnateur.

$ adbaby est un jeune artiste autochtone émergent de la communauté innue de Pessamit.

« Ça fait 6 ans que je fais du rap et du métal dans ma chambre, je travaille depuis deux ans avec Innu Nikamu », raconte le chanteur de Rap Emo Métal.

Deux jeunes natives de Baie-Trinité, Rosalie Dion et Laetitia Baillarjon, étaient contentes de voir une activité au cœur de leur village de 350 personnes.

« C’est amusant et ça rajoute de la vie, c’est le fun pour nous aussi », dit Laetitia.

« Je pense que je n’ai jamais vu autant de monde dans le village », rajoute Rosalie.

Karine Davignon, la propriétaire de l’église, du presbytère, du terrain et d’une cantine à Baie-Trinité, a contacté l’organisation du Festival Innu Nikamu pour offrir un arrêt.

« Cela fait partie de nos valeurs, de ce que l’on veut intégrer ici sur notre site, donc c’est important pour nous de pouvoir offrir ce genre de spectacle là. On veut apporter du mouvement à Baie-Trinité, il y a une richesse au niveau de la nature », explique Mme Davignon.

Pour le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, ce fut un succès sur toute la ligne. Ce sera une expérience à renouveler pour l’année 2025.

« Plusieurs localités nous ont déjà rejoints pour préparer les arrêts de l’année prochaine », termine-t-il.