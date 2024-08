Hockey Senior AA | Bientôt les camps de sélection

C’est dans deux mois que s’ouvrira la saison 2024-2025 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord. D’ici là, les formations s’y prépareront. C’est le cas des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles et des Pionniers – CFL de Baie-Comeau qui annoncent la tenue de leur camp de sélection.

Pour les Basques, l’invitation s’adresse aux hockeyeurs de 18 ans et plus, résidants à Sept-Îles ou qui sont aux études à l’extérieur, en ayant toutefois leur adresse domiciliaire à Sept-Îles.

Le camp se déroulera du 27 au 29 septembre à l’aréna Conrad-Parent.

Des séances d’entraînement sont prévues le vendredi de 19h à 20h30 ainsi que le samedi de 10h à 11h30 et de 18h à 19h30. Des matchs intra-équipes boucleront le processus le dimanche 29 septembre avec une partie à 10h et une à 18h. Les deux rencontres, d’une durée de 90 minutes, sont ouvertes au public.

Le camp de sélection est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent faire partie de l’équipe dirigée par Erick Miousse. Un formulaire doit être rempli au préalable avant le 22 septembre. Il est disponible sur la page Facebook du club.

Ailleurs dans la Ligue Senior AA, les Pionniers – CFL de Baie-Comeau tiendront leur camp les 13 et 14 septembre au Centre Henri-Desjardins. Ça se passera en deux phases, avec l’évaluation des habiletés techniques et un match intra-équipe le 14 septembre, 19h. Il y a un coût d’inscription pour les joueurs, soit de 25$. Les mêmes critères d’appartenance de territoire s’appliquent.

Les Gaulois – PCR Plus de Port-Cartier feront connaître les dates de leur camp dans les prochains jours. Du côté des Marchands de Havre-Saint-Pierre, on parle de quelques pratiques avant le début de la saison. Si des nouveaux venus en Minganie veulent tenter leur chance, ils sont invités à communiquer avec l’organisation via les réseaux sociaux.