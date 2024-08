Cégep de Sept-Îles | Du nouveau en 2025

S’il y a de la nouveauté en cette nouvelle année au Cégep de Sept-Îles (voir texte en lien plus bas), la session de l’automne 2025 ne sera pas en reste.

Ce sera les débuts de la technique en physiothérapie. La directrice des études, Marie-Ève Vaillancourt, souligne que tout est très avancé dans le processus.

Ce nouveau programme viendra « à coup sûr » avec une polyclinique mobile, à bord d’une remorque. Il sera possible pour les étudiants de prêter main-forte lors d’événements, entre autres.

« On va répondre à un besoin où le CISSS ne peut aller », mentionne Mme Vaillancourt. Des élèves en soins infirmiers pourraient les accompagner.

Une clinique-école est aussi dans les cartons, aux dires du directeur général du Cégep, David Beaudin.

Du personnel de l’établissement collégial de la rue de La Vérendrye travaille sur le programme de techniques – administration et gestion, avec une offre de deux profils, dès l’automne 2025. « Ce qu’on projette, c’est comptabilité ainsi que ressources humaines et numériques. On planche sur la possibilité de gestion de projet et entrepreneuriat », mentionne Marie-Ève Vaillancourt.

« Ça réunit les compétences de bureautique, comptabilité de gestion et gestion de commerce. L’objectif est de susciter un intérêt pour le développement et contribuer à la diversification économique. »

Il y aura également du changement dans le programme préuniversitaire de sciences informatiques et mathématiques (SIM). Le chien robot du Cégep, Spot, devrait être davantage mis à contribution.