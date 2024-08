Le gouvernement libéral lève le voile sur son plan en matière de logement abordable

Le gouvernement fédéral a ajouté 56 propriétés à une nouvelle banque de terrains publics qui conviennent à des baux à long terme afin que les promoteurs puissent construire des logements abordables.

Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, et son collègue des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, en ont fait l’annonce dimanche, quelques heures avant le début de la rencontre du conseil de ministre qui se déroulera jusqu’à mardi à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

La rencontre est destinée à préparer la prochaine session parlementaire d’automne.

Les anciennes bases militaires, les sites de Postes Canada et les immeubles de bureaux fédéraux font partie des propriétés actuellement incluses dans la banque de terrains publics, dont beaucoup étaient auparavant réservées à la vente, car elles ne sont plus utilisées.

Le nouveau plan consiste à offrir la plupart de ces propriétés à des baux à long terme, et non à une vente unique, afin de garder les terrains entre les mains du secteur public et de garantir que les logements construits sur ces terrains restent abordables.

«Rendre des terrains publics disponibles pour la construction d’habitation permettra d’en réduire les coûts et, par le fait même, réduire le coût de la vie», a déclaré M. Fraser.

Le porte-parole conservateur en matière de logement, Scott Aitchison, a rejeté le dernier plan, le qualifiant de répétition de ce que les libéraux promettent de faire depuis 2015. Les conservateurs ont souligné que la plateforme libérale de 2015 et le budget fédéral de 2017 promettaient déjà un inventaire des terres publiques pour rendre plus de propriétés disponibles pour des logements abordables.

«Il a fallu neuf ans après sa promesse de construire des maisons sur des terres fédérales pour que Justin Trudeau identifie réellement les quelques parcelles de terrain sur lesquelles il construirait», a commenté M. Aitchison.

Dans une déclaration vidéo partagée sur les médias sociaux, le premier ministre Justin Trudeau s’en est pris à Pierre Poillievre au sujet de l’utilisation des terres fédérales, affirmant que «le chef du Parti conservateur veut vendre tous ces terrains pour faire des profits. Et ça, ça ne vous aidera pas ‘pantoute’.»

Le plan conservateur en matière de logement implique la vente de 15% de tous les bâtiments fédéraux pour les transformer en logements.

La liste actuelle comprend des propriétés dans 28 municipalités de sept provinces, mais elle s’allongera au fil du temps grâce à un examen continu des terrains et des bâtiments fédéraux sous-utilisés ou vacants.

Cinq propriétés, identifiées pour la première fois dans le budget d’avril, passent maintenant à la phase de développement, le gouvernement demandant aux promoteurs de manifester leur intérêt ou de soumettre des demandes de propositions.

Quatre d’entre eux se trouvent sur d’anciennes bases militaires à Calgary, Edmonton, Toronto et Ottawa, tandis que le cinquième est le site d’un ancien bâtiment de l’Office national du film à Montréal.

«Les terrains constituent l’un des coûts les plus importants de la construction. En construisant sur des terrains publics, nous pouvons faciliter la construction, et en louant ces propriétés, nous pouvons nous assurer que les logements construits demeurent abordables à long terme», a souligné M. Fraser dans un communiqué.

La nouvelle réserve foncière et un plan accéléré de transformation des propriétés fédérales en logements faisaient partie du vaste plan de logement des libéraux annoncé en avril, dont certains détails ont été dévoilés dans le budget du printemps.

Le logement sera un enjeu clé lors de la retraite du cabinet, alors que les Canadiens continuent de faire face à des coûts élevés et à une disponibilité limitée.

La session annuelle de fin d’été du conseil des ministres a lieu trois semaines avant la rentrée du Parlement pour la session d’automne et constitue probablement la dernière retraite estivale de ce cabinet avant les prochaines élections.