Une 10e édition record pour le CycloTour SP Geneau Gagnon

C’était le retour du Cyclo Tour SP (Sclérose en plaques) Geneau Gagnon le samedi 24 août à Sept-Îles, après une édition annulée l’an dernier en raison de la météo. Cette fois, Dame Nature était au rendez-vous. L’organisme a amassé un montant record.

Il s’agissait de la 10e édition du CycloTour de la section Côte-Nord de la Sclérose en plaques, mais aussi une édition empreinte d’émotions pour le comité avec le décès du fondateur de l’événement en avril dernier, Geneau Gagnon.

« C’était un gros défi d’organiser le CycloTour cette année sans notre pilier », a mentionné la présidente du conseil d’administration, Annabelle Céré.

Il aura certainement été une source d’inspiration avec une récolte exceptionnelle. Et pour cause. Le montant amassé est de 44 096$.

Et dire que la directrice générale de l’organisme, Kate Petitpas, ne pensait pas atteindre.

« C’est une belle réussite et continue d’apprendre », a-t-elle souligné.

Le CycloTour SP avait ajouté des volets pour sa 10e édition. Il y a eu un peu plus de 30 participants pour le volet vélo sur route, une quinzaine pour celui du vélo de montagne (nouveauté) et plusieurs personnes pour le rallye familial. La course à pied, à relais, ne comptait qu’une équipe de cinq personnes.

Le comité avait le support d’une vingtaine d’entreprises et organisations, notamment Rio Tinto IOC comme présentateur officiel.