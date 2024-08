Les fermetures de secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier à la cueillette de mollusques se multiplient depuis quelques semaines, résultat d’un phénomène appelé « marée rouge ».

Quatre secteurs ont été fermés à la cueillette dans les derniers jours par Pêches et Océans Canada. Les zones concernées sont situées à Rivière Pigou, Baie des Homards, l’Anse Chouinard et Pointe-aux-Anglais.

C’est l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui en a recommandé la fermeture, en raison de la présence accrue de biotoxines dans la chair des mollusques. L’Agence contrôle régulièrement la présence de cette toxine naturelle dans les mollusques en zone de récolte.

« Il s’agit d’une toxine naturelle dont les niveaux peuvent augmenter de temps à autre », a expliqué une porte-parole de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, par courriel.

C’est le phénomène appelé « marée rouge » qui provoque souvent la toxicité des mollusques. Il se traduit par des conditions environnementales marines particulières, qui provoquent la multiplication rapide de certaines espèces d’algues microscopiques. Une « éclosion » de la population est alors déclenchée.

Le phénomène peut inclure des algues qui produisent des biotoxines et qui contaminent ainsi les mollusques bivalves du secteur.

On dit « marée rouge », car l’eau de mer se décolore parfois suite à une accumulation importante d’algues.

« Les éclosions d’algues sont plus fréquentes au printemps et à l’été lorsque le soleil, la température et les précipitations en favorisent la croissance », indique l’Agence, bien que cela peut arriver à d’autres moments de l’année.

Les mollusques sont très sensibles à la qualité de l’eau, puisqu’ils se nourrissent en la filtrant pour recueillir les organismes qui s’y retrouvent.

« La consommation de mollusques exposés à des niveaux élevés de biotoxines marines pourrait engendrer de graves problèmes de santé. La cuisson des mollusques n’atténue pas les risques liés aux biotoxines marines, car elle n’a pas d’impact sur le niveau de toxines présentes dans leur chair », précise l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Les éclosions d’algues sont parfois incolores et difficilement visibles de la rive, c’est pourquoi il est recommandé de toujours vérifier si un secteur est « ouvert » avant d’en faire la récolte.