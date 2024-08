La SPCA de Sept-Îles lance un cri du cœur

La SPCA de Sept-Îles a lancé un cri du cœur sur ses réseaux sociaux, vendredi, après avoir récolté une portée de chatons laissés devant sa porte.

Jusqu’au 1er septembre, le prix d’adoption des animaux de la SPCA de Sept-Îles est réduit à 50 $. L’objectif est de libérer de l’espace dans l’organisme qui déborde et qui peine à reprendre le dessus sur la surpopulation d’animaux abandonnés.

Des événements viennent toutefois miner cet ultime effort.

« On va être franc avec vous ! Depuis lundi, chaque matin, un abandon est devant notre porte », a déploré l’organisme sur ses réseaux sociaux.

« PAR PITIÉ ! songez à la stérilisation !!! Ou à mettre votre animal en sécurité lorsqu’il est en chaleur !!! Nous trouvons des chiots et des chatons partout ! », écrit la SPCA. « On peine à fournir pour la population animale actuelle et elle ne cesse de grandir… »

C’est l’organisme Aidons les chats errants de Baie-Trinité qui prendra la portée retrouvée vendredi matin en charge.

La SPCA précise que sa publication ne vise pas à juger, mais bien à sensibiliser sur la réalité actuelle et sur les conséquences de la reproduction.