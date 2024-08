Gravir le Mont Trouble pour la cause

La Station Gallix fait un premier pas pour être vivante quatre saisons. Les adeptes de course en sentier, débutants ou ceux et celles habitués à des ultras, sont conviés à un événement unique le 19 octobre.

À la conquête du Mont Trouble demandera aux participants de boucler la boucle d’environ 4 à 4,5 kilomètres en une heure. Un nouveau départ sera donné chaque heure. Les participants verront jusqu’où ils peuvent se rendre dans leurs ascensions/descentes. Le dénivelé (+/-) sera d’environ 220 mètres.

L’organisation est à réfléchir à savoir si elle mettra une limite afin que la course se tienne que sur une journée.

C’est le directeur de la Station Gallix, Mathieu Gaudreaut, qui est derrière l’idée de cette activité qu’il aime bien. Il a aussi été motivé par l’engouement récent de la course en sentier dans la région et du fait qu’il n’y a pas d’événement du genre.

« La Station Gallix était en bonne posture pour tenir ça, et un plus un égale deux », a-t-il dit.

Avec le récent financement accordé par la MRC de Sept-Rivières et l’appui des municipalités de Sept-Îles et Port-Cartier pour que la Station soit quatre saisons, Mathieu Gaudreault voulait entamer ce virage dès cet automne. Davantage d’activités auront lieu dès l’an prochain. « On veut rendre ça vivant. »

Le gagnant ou la gagnante de la course À la conquête de Mont Trouble devra remettre sa bourse à un organisme de bienfaisance de Sept-Îles ou Port-Cartier. Il en coûte 40$ par participants. D’autres détails sont à venir sur la page Facebook de la Station Gallix.

Des activités pour le public et les familles sont à prévoir.