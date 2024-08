116 000$ pour l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles

La quatrième édition du Tournoi de golf de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles, présentée par la SFP Pointe-Noire, n’a pas fracassé de record, mais elle a permis une récolte fort intéressante.

L’événement tenu le 22 août au Club Sainte-Marguerite, avec la participation de 144 joueurs de la communauté d’affaires de la région, a connu un franc succès. La journée s’est conclue avec un montant d’un peu plus de 116 000$. L’an dernier, la récolte était de 2127 453$.

« C’est très émouvant de voir la communauté d’affaires se mobiliser de cette façon pour venir soutenir la cause de l’Envol. Une telle somme fait une différence immense pour notre organisme, mais surtout pour les centaines de familles de la région qui bénéficient de nos services », exprime Mme Bernice Villeneuve de l’Envol – Maison de la famille.

Ce tournoi de golf annuel, chapeauté depuis les débuts par la SFP Pointe-Noire, a amassé plus de 400 000$ en quatre ans pour la cause. « Nous sommes extrêmement fiers d’agir comme présentateur de l’événement depuis ses tout débuts et de voir nos partenaires d’affaires répondre présents afin de supporter un organisme essentiel au tissu social de notre communauté », souligne le président-directeur général de la Société, Louis Gravel.

L’événement du 22 août comptait sur la co-présidence d’honneur du conseiller d’ITUM, Kenny Régis, et du vice-président Opérations et entretien chez Aluminerie Alouette, Jean-Pierre Bérubé. Leur apport a été d’une aide précieuse pour mobiliser la communauté.

« Je n’étais pas au courant que l’Envol offrait ses services à un grand nombre de Premières Nations. Je suis donc fier de participer à cette levée de fonds! », explique M. Regis.

« Mon implication dans cet événement m’a permis de constater la large portée des actions de l’Envol dans le milieu et les nombreuses retombées positives de celles-ci. Je lève mon chapeau à l’équipe de la Maison de la Famille pour son engagement dans la communauté et je remercie toutes les personnes et organisations qui ont contribué généreusement à cette activité », souligne M. Bérubé.

L’Envol – Maison de la Famille tient à remercier l’ensemble des donateurs et tout particulièrement ses partenaires majeurs et Diamant : la SFP Pointe-Noire, Aluminerie Alouette, ITUM, Ronsco, la Caisse de l’Énergie et des Ressources naturelles, le Port de Sept-Îles et la SDEUM.