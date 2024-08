Les pilotes d’Air Canada votent pour un recours à la grève à partir du mois prochain

Les pilotes d’Air Canada ont voté massivement pour un mandat de grève, ce qui les met en position d’exercer un arrêt de travail dès le 17 septembre.

L’Association internationale des pilotes de ligne (ALPA), qui représente plus de 5400 aviateurs du plus grand transporteur du pays, a déclaré que l’autorisation au recours à la grève avait été adoptée à 98 %, jeudi.

Les employés négocient avec Air Canada depuis juin 2023, et les pourparlers sont en cours sous la supervision d’un conciliateur fédéral.

Ce processus devrait se terminer lundi, suivi d’une période de réflexion de 21 jours.

Charlene Hudy, responsable du contingent Air Canada du syndicat, affirme que le vote envoie «un message clair à la direction» selon lequel les pilotes sont prêts à prendre des mesures pour obtenir une meilleure entente.

Le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, avait déclaré aux analystes plus tôt ce mois-ci que les deux parties étaient d’accord sur plusieurs points et qu’il espérait parvenir à une entente dans les semaines subséquentes.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:AC)