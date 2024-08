Des villes de la Côte-Nord relèveront le Défi Saint-Laurent

À l’invitation de Stratégies Saint-Laurent et en marge du passage sur ses berges de l’Expédition du même nom, la Ville de Sept-Îles a officialisé sa participation au Défi Saint-Laurent. Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre sont à deux doigts de faire de même. Pour demeurer dans la course, elles devront faire leurs preuves.

Le Défi Saint-Laurent s’adresse aux organisations et municipalités du Québec qui souhaitent s’engager activement dans la lutte contre la pollution plastique. L’objectif est de favoriser une saine émulation entre les participants.

La Ville de Sept-Îles a adopté le 12 août dernier une résolution via laquelle elle adhère au programme. Baie-Comeau et Havre-Saint-Pierre ont également annoncé leur intention de se prêter au « jeu », au final assez sérieux, selon Safouane Khamassi, coordonnateur de projet — communication pour Stratégies Saint-Laurent.

Ce dernier se réjouit de voir que de plus en plus de villes et d’organisations embarquer dans le Défi Saint-Laurent : Sorel-Tracy, Nicolet, Cacouna, Matane, Varennes, Prévost…

« Initialement, le Défi était uniquement pour le secteur récréotouristique, mais là, on ouvre à tous, entreprises et municipalités. Les instances qui décident de relever le Défi doivent faire la démonstration qu’ils cheminent, concrètement, vers une réduction de la pollution plastique. La désignation n’est pas une reconnaissance qu’on distribue à tout vent », indique-t-il.

À la Ville de Sept-Îles, l’adhésion a été inspirée par le passage sur ses berges de l’Expédition Saint-Laurent. La Ville pourra bénéficier de l’accompagnement de l’équipe de Stratégies Saint-Laurent dans son « défi ».

« Les engagements sont plutôt génériques pour l’instant, mais nous travaillerons dans les prochaines semaines à un plan d’action pour la prochaine année, en collaboration avec différents partenaires du milieu, notamment la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles », indique la porte-parole de la municipalité, Amélie Robillard.

Le Défi Saint-Laurent des municipalités compte cinq niveaux d’engagement. Sept-Îles commencera par le premier, le « sensibilisé ».

La désignation est accordée sur une base annuelle. Cela signifie que les municipalités doivent renouveler leur engagement chaque année, pour conserver la désignation, rappelle Safouane Khamassi.

Le Défi Saint-Laurent est financé par Pêches et Océans Canada. Un volet éco-conseil permet aux participants de bénéficier d’un accompagnement, facultatif.

Le fleuve Saint-Laurent affiche des concentrations de microplastiques similaires à celles retrouvées dans les zones urbaines chinoises les plus denses, selon une étude menée par des chercheurs de l’Université McGill.

Les torts causés aux animaux marins par l’ingestion de ces microplastiques sont largement documentés. Voilà au moins une bonne raison d’adhérer au Défi Saint-Laurent !