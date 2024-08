Un plan de vitalisation de 2,5M$ pour la Station Gallix

La Station de ski Gallix bénéficiera d’une aide financière de 2 473 000 dollars afin d’assurer la pérennité des installations.

Le conseil de la MRC de Sept-Rivières a entériné, ce mardi en séance publique, une résolution approuvant le financement d’un plan quinquennal de vitalisation. Il s’échelonnera de 2024 à 2029.

« Avec ce projet, la Station Gallix diversifie ses activités et s’assure de conserver sa place de chef de file en matière de plein air dans la région. Elle sera plus forte et plus apte à affronter les imprévus auxquels elle peut être confrontée. La diversification de ses activités lui permettra d’être moins vulnérable sur le plan financier, en plus de profiter grandement aux citoyens de Sept-Rivières », a fait savoir le préfet de la MRC de Sept-Rivières et maire de Sept-Îles, Denis Miousse, par voie de communiqué.

Le plan sera divisé en cinq projets. Il vise à assurer la relève technique, le redressement des infrastructures, la relance de projets spéciaux, l’optimisation des activités actuelles et la diversification des services de la Station Gallix.

La MRC de Sept-Rivières octroie une somme de 1,9M$ provenant du Fonds régions et ruralité – volet 2 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Pour compléter le montage financier de ce plan, des sommes proviendront des villes de Port-Cartier, Sept-Îles et de la municipalité TNO Lac-Walker, après approbation des conseils municipaux.

Les dernières années n’ont pas été de tout repos pour la Station de ski Gallix. En 2021, d’importants dommages avaient été causés au seul remonte-pente de la station. Une campagne de financement pour récolter plus d’un million de dollars avait été mise sur pied pour assurer la relance des opérations. Puis en décembre 2023, des bris de tuyaux étaient survenus. Les villes de Sept-Îles et de Port-Cartier, ainsi que la MRC de Sept-Rivières avaient donnés 60 000$ pour régler cette problématique.