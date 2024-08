Un nouveau skatepark à Sept-Îles pour le mois d’octobre

La construction du nouveau skatepark à Sept-Îles débutera la semaine prochaine et la Ville a espoir qu’il pourrait être ouvert à la fin du mois d’octobre.

Il sera situé sur le terrain à l’intersection de la rue Napoléon et de l’avenue Jolliet, à l’arrière du palais de justice. Actuellement, un terrain de soccer est à cet endroit.

Le coût du projet est d’un million de dollars. La municipalité bénéficie d’une aide financière de 450 000 $ du Fonds d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord.

Le nouveau skatepark sera fait de béton avec une portion asphaltée. Cela permettra aux adeptes de différents niveaux de s’adonner à leur sport de prédilection en toute sécurité. La conception de l’espace et des lignes de déplacement permettra à plusieurs utilisateurs d’y pratiquer en même temps.

« Nous voulons des jeunes actifs, des jeunes qui bougent, et pour ça, ça prend des installations et des lieux attractifs, particulièrement pour les ados; des lieux qui leur ressemblent. En ce sens, ce nouveau skatepark est sans aucun doute un ajout de choix dans l’offre municipale d’équipements de loisirs », a commenté le maire de Sept-Îles.

Les travaux de construction devraient durer environ huit (8) semaines.

Sept-Îles possédait déjà un skatepark, situé derrière le Centre socio-récréatif, qui est constitué de modules. Ce terrain devrait servir dans les prochaines années d’espace vert entre le nouvel aréna et le nouvel hôtel de ville.

Initiative citoyenne

Le projet de construire un nouveau skatepark est né en 2021 lorsque des citoyens et des jeunes ont formé un comité pour se doter d’une nouvelle installation moderne.

Depuis 2022, le comité a travaillé en collaboration le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, dans toutes les étapes de réalisation du projet.

« Enfin, le projet de skatepark sur lequel nous travaillons avec les jeunes depuis trois ans se réalise! » mentionne Amélie Laliberté-Lévesque, représentante du comité. « On voulait un site rassembleur, sécuritaire et à notre image ; les amateurs de skate, de BMX et de trottinette seront comblés par la qualité des nouvelles installations. Merci à la Ville de Sept-Îles d’avoir embarqué dans notre projet! » ajoute-t-elle, soulignant que le skatepark deviendra assurément une source d’attraction pour la région.