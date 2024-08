Pénurie de bénévoles : un défi à Sept-Îles pour l’accès aux loisirs

Le Centre d’action bénévole (CAB) de Sept-Îles sera à la prochaine foire aux inscriptions de la Ville, une première qui n’est pas étrangère aux besoins criants de bénévoles sur le territoire, pour assurer aux jeunes le meilleur accès possible aux loisirs.

Les différents organismes de loisir de Sept-Îles se préparent à la rentrée automnale. Hélas, une place n’est pas garantie pour chaque enfant qui souhaite exercer une activité en particulier. Plusieurs loisirs sont contingentés.

« Premier arrivé, premier servi ! » peut-on lire au bas de l’affiche promotionnelle pour les inscriptions d’automne au programme Nager pour la vie, du Complexe aquatique de la Ville de Sept-Îles. Ce printemps, le Club Nordsoc Sept-Îles proposait aux parents d’inscrire leur enfant sur une liste d’attente pour certaines des catégories de soccer. Le Groupe scout de Sept-Îles recherche des animateurs « pour pratiquement toutes les tranches d’âges » pour la saison 2024-2025. Comme l’an dernier, il n’y a pas eu de sauveteur de l’été au lac des Rapides, que de la baignade sans surveillance. Puis, offrir un camp de jour l’été est un défi constant. D’ailleurs certaines municipalités n’y s’ont pas parvenus.

« C’est un défi, je pense que pour les 10 prochaines années, on va être là-dedans. Il y a eu une diminution du taux de natalité dans les années 2000, donc on est là-dedans actuellement », affirme Noémie Gauthier, directrice des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles. « Pour trouver des gens pour faire le travail, on doit être de plus en plus imaginatifs. »

Par exemple, la Ville se tourne vers des retraités, pour assurer certains quarts de travail au niveau des parcs et espaces verts.

Ça reste quand même préoccupant tout ça. On ne baisse pas les bras, on veut continuer à offrir toutes les activités auxquelles les citoyens sont habitués. – Noémie Gauthier

« Chaque secteur à sa stratégie, mais ça reste quand même préoccupant tout ça. On ne baisse pas les bras, on veut continuer à offrir toutes les activités auxquelles les citoyens sont habitués, mais chaque année c’est un défi de réussir à renouveler nos équipes », dit Mme Gauthier. « On a beaucoup d’emplois qui sont saisonniers, à temps partiel. C’est sûr que ça, ça nous rend vulnérables, car on doit souvent renouveler nos embauches », fait-elle valoir.

Pour les différents organismes, certains ont un bon roulement, encore beaucoup de gens souhaitent s’impliquer et le font, mais pour d’autres, c’est plus difficile, la directrice des loisirs ne s’en cache pas.

« Tous les organismes font face au même problème : les bénévoles que nous étions habitués de voir dans notre communauté vieillissent. La relève se fait, dans certains milieux, très bien, il y a une certaine relève, mais on l’a vu dans les dernières années que c’était difficile pour certains CA d’aller se renouveler », dit-elle.

Une plateforme aidante

L’arrivée du CAB à la foire aux inscriptions est une des idées mises de l’avant pour essayer de donner un coup de main. L’organisme y fera notamment la promotion de la plateforme jebenevole.ca. La Ville espère que de plus en plus d’organismes auront le réflexe d’aller y mettre leur besoin et que de plus en plus de citoyens iront y voir comment ils pourraient contribuer en donnant un peu de leur temps libre.

« On s’est rendu compte dans notre consultation pour la Politique familiale jeunesse et aînés, que des gens aimeraient donner de leur temps, mais de façon ponctuelle. Ils ne savent pas vraiment qui a besoin, ils n’osent pas. Donc parfois, à travers une plateforme, on voit vraiment si notre profil correspond à ce que l’organisme recherche », dit Mme Gauthier.

La plateforme est gratuite. La foire aux inscriptions de la Ville de Sept-Îles aura lieu les 28 et 29 août, au gymnase du Centre socio-récréatif.