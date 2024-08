Les travaux sont relancés pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Après plus d’un an où le chantier de la Maison des Aînés de Havre-Saint-Pierre était pratiquement à l’arrêt, les travaux reprennent.

C’est ce qui a été annoncé par la Société québécoise des infrastructures (SQI), ainsi que la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, lors d’un point de presse tenu à Havre-Saint-Pierre.

En juin dernier, un nouvel entrepreneur avait été choisi pour effectuer les correctifs nécessaires et achever le chantier. Il s’agit de LFG Construction.

« C’est un entrepreneur de chez nous qui va reprendre les travaux. Un entrepreneur qui connaît bien la région et qui n’en est pas à sa première maison des aînés. C’est très rassurant pour nous, mais aussi pour la population de Havre-Saint-Pierre », a affirmé Mme Champagne Jourdain. LFG Construction a réalisé la maison des aînés de Baie-Comeau.

Les retards s’accumulent dans ce dossier. Initialement, la maison des aînés devait être achevée pour l’automne 2022. Les délais ont créé beaucoup d’impatience, notamment parmi les résidents du Foyer de Havre-Saint-Pierre qui attendent depuis un long moment d’emménager dans un bâtiment neuf.

La députée les a rencontrés en avril dernier et affirme comprendre leurs préoccupations.

« Je veux leur dire que maintenant on se tourne vers le futur et qu’on voit la lumière au bout du tunnel. On sera en mesure de livrer cette maison [des aînés] d’ici l’automne 2025 », affirme Kateri Champagne Jourdain.

« Nos aînés méritent ces milieux de vie et nos aînés auront ces milieux de vie », ajoute-t-elle.

Des problématiques à corriger

Le chantier était à l’arrêt depuis juin 2023 en raison de la découverte de problématiques, dont l’étanchéité déficiente de l’enveloppe extérieure causant des infiltrations d’eau et une propagation importante de moisissures. Il s’agira des premiers travaux qui seront entrepris à court terme.

« Vous allez voir des échafaudages se mettre en place à l’extérieur du bâtiment pour retirer les éléments de composition des murs extérieurs et les refaire à neuf afin de vous assurer de la qualité », affirme Éric Gagnon de la SQI.

En parallèle, les travaux d’inspection vont se poursuivre à l’intérieur du bâtiment pour s’assurer que tous les systèmes, qu’ils soient architecturaux ou mécaniques, sont en bonne condition pour par la suite compléter le chantier.

La Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre comptera 48 places. Un budget de 56 M$ est estimé pour la construction.