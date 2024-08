Le Cégep de Sept-Îles accueille plus d’élèves

Les vacances sont bel et bien finies au Cégep de Sept-Îles. La rentrée a eu lieu le 19 août pour la session Automne 2024. Ils sont un peu plus nombreux qu’à pareille date, ou presque, de l’an passé.

« On sent la fébrilité », a fait savoir la directrice des études du Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt, au lendemain de cette première journée.

Pour l’heure, ils sont 645 élèves inscrits dans les programmes préuniversitaires et techniques. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à l’an dernier, soit 23 personnes de plus.

Deux dates sont toutefois à retenir pour un portrait plus juste, soit le 20 septembre, date de désinscription sans mention échec, qui permet d’ailleurs au ministère d’évaluer le financement aux différents cégeps, et la neuvième semaine de cours pour la date limite d’abandon, sans échec au dossier, une nouveauté du ministère.

Ils sont 310 nouveaux élèves à franchir les portes du Cégep de Sept-Îles, un peu moins qu’à la rentrée 2023. La directrice des études voit ça tout de même d’un bon œil avec davantage de troisièmes années, signe d’une mesure du soutien apporté à la réussite académique. « On voit les retombées de ça. »

À l’international

Dans le lot des élèves de la session Automne 2024, ils sont 97 étudiants internationaux, en majorité de la France, mais aussi quelques-uns de la Côte d’Ivoire et du Cameroun notamment. Ils sont une dizaine de plus que l’an passé.

Dans le contexte des logements qui se font rares, Marie-Ève Vaillancourt mentionne que les élèves venus d’outre-mer sont bien accompagnés.

Les résidences près du Cégep suffisent aux besoins, mais…

« Pour le moment on est OK, mais on n’a pas de marges de manœuvre. Ça pourrait devenir compliqué », exprime-t-elle.

La directrice des études soutient que c’est un mélange de plusieurs choses qui fait que le Cégep de Sept-Îles arrive à les attirer.

« On essaie d’être sur place, on fait beaucoup de salons et de démarchage. On saisit les occasions possibles et inimaginables sur le terrain. »

« On déploie aussi beaucoup d’efforts sur le territoire québécois. Il y a une belle énergie dans notre équipe de recrutement », assure-t-elle.

Mme Vaillancourt mentionne que la question est souvent posée aux étudiants à savoir pourquoi Sept-Îles? et la réponse est souvent liée à l’encadrement, « à l’accompagnement offert, avant et pendant. »

Les étudiants internationaux ont tout l’aide pour emménager. « On est avec eux pour leur intégration sociale. On les prend par la main. »

Les étudiantes et étudiants des Premières Nations d’autres communautés ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils bénéficient d’autant de soutien.

Ils ont d’ailleurs eu une activité culturelle d’accueil avec les étudiants internationaux, une initiative de Naomi Fontaine. « Ça marque l’imaginaire », mentionne Marie-Ève Vaillancourt.

Au niveau du personnel enseignant, Mme Vaillancourt indique qu’il ne manquait qu’une personne en génie électrique. Du côté professionnel et du soutien, tout est OK.

« On est chanceux, on a travaillé fort »

Nouvelle cohorte

La session d’automne qui vient de s’amorcer marque la première cohorte pour le programme en travail social. L’établissement collégial de Sept-Îles a actuellement une autorisation provisoire pour deux cohortes.

Les 25 places ont été comblées pour la première année, avec les cinq attribuées aux Premières Nations.

« Tous semblent contents et motivés et on a une belle brochette d’enseignants pour partager leurs expertises », souligne la directrice des études.

En continu

Ai niveau de la formation continue, le Cégep de Sept-Îles compte présentement 187 personnes inscrites pour les différents cours offerts. L’an dernier, le chiffre était de 204.

Le nombre de la session automnale 2024 changera selon les inscriptions toujours en cours pour deux AEC, soit en soutien informatique en contexte autochtone et en traitement de minerai. Ces cours démarreront en octobre.