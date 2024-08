La trompettiste Rachel Therrien présentera son album inspiré par la Côte-Nord

Rachel Therrien, une trompettiste de renommée internationale, sera de passage dans la région cette semaine pour y présenter un album-livre inspiré par les paysages de la Côte-Nord.

Intitulé CAPI, l’album-livre propose des titres qui parlent aux gens de la région comme Rivière Nipissis, Brume minganienne, Le saumon, Navire fantôme. Labrador et d’autres.

Avec cette oeuvre, Mme Therrien a voulu honorer son grand-père, Charles Lebel Therrien, qui était poète. Ce dernier a vécu à Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre dans les années 1970 et a publié deux livres.

La musicienne qui vit à New York en sera à un premier passage sur la Côte-Nord.

Rachel Therrien sera à la Librairie Côte-Nord le jeudi 22 août (17h), puis en spectacle avec sa cousine Aimée Lavoie à l’Auberge Le Tangon de Sept-Îles (20h), ainsi que le 24 août à l’église de Magpie.