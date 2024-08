Du volleyball de haut niveau à Sept-Îles

Le Rouge et Or de l’Université Laval en volleyball s’amène à Sept-Îles. C’est du 30 août au 1er septembre que les formations des entraîneurs Gino Brousseau et Olivier Faucher s’entraîneront à Sept-Îles, en plus d’y disputer un match.

C’est l’organisation du Tournoi Orange Alouette qui est derrière la venue des deux équipes universitaires de Québec.

La formation lavalloise avec ses étudiants-athlètes et ses entraîneurs dispensera également une clinique à près de 200 jeunes samedi matin. Une conférence par Gino Brousseau et Olivier Faucher est également au programme avec les entraîneurs de la région.

La population pourra assister, gratuitement, aux entraînements du Rouge et Or. La formation féminine sera sur le terrain de l’école Manikanetish samedi de 16h à 19h et dimanche de 10h30 à 12h. L’équipe masculine pratiquera vendredi et samedi de 17h30 à 19h30 et dimanche de 10h à 11h30. Les deux clubs auront aussi un entraînement le vendredi en avant-midi, mais il ne sera pas ouvert au public.

Deux matchs intra-équipes sont à l’horaire pour le dimanche 1er septembre, celui des filles à 16h et celui des gars à 17h30. Ça se passera au gymnase de l’école Jean-du-Nord. Le coût d’entrée pour ces deux rencontres est de 15$ pour les adultes et 5$ pour les 11-17 ans (gratuit pour les 11 ans et moins). Les billets pourront être achetés sur place une heure avant la première partie.

La venue des formations dirigées par Gino Brousseau et Olivier Faucher profitera aussi aux athlètes et entraîneurs d’ici.