3 972 livres de déchets ramassés à Sept-Îles et Uashat

L’Expédition Saint-Laurent a permis de ramasser sur les berges de Sept-Îles et Uashat 3 972 livres de déchets, un résultat impressionnant qui demeure malgré tout une « goutte dans l’océan ».

Sur ce qui semble un énorme pneu de machinerie lourde, Jimmy Vigneux, le chef de l’Expédition Saint-Laurent a « J’ai de la misère à t’expliquer ce qui s’est passé tellement on a ramassé de déchets ! », a-t-il lancé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « As-tu vu la grosseur du pneu ? »

L’Expédition était de passage à Sept-Îles et Uashat, dimanche. Avec de nombreux bénévoles, elle y a récolté un nombre record de déchets sur les berges.

« Beaucoup de gros morceaux de métal ont été retirés de l’environnement », a fait savoir l’équipe.

Des déchets de métal récoltés sur les berges de Sept-Îles et Uashat. Photo Yanick Lesperance pour l’Expédition Saint-Laurent

Malgré une quantité record, il s’agit d’une infime partie de ce qui se retrouve dans les eaux du Saint-Laurent.

« Mais si colossaux que soient ces efforts et ce résultat, ça reste une goutte d’eau dans l’océan si on ne questionne pas nos choix et nos comportements en tant que citoyen et consommateur », a indiqué le groupe.

La Ville de Sept-Îles vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle adhère au Défi Saint-Laurent, un programme visant la réduction de la consommation des produits plastiques.

L’Expédition Saint-Laurent était installée à Sept-Îles et Uashat, dimanche. Photo Yanick Lesperance pour Expédition Saint-Laurent

Les phoques s’invitent

L’Expédition a poursuivi sa tournée à Ekuanitshit. Alors que l’équipe et des bénévoles s’affairaient à une corvée de nettoyage, une quarantaine de phoques gris sont passés devant eux, avant qu’une vague de brouillard ne s’ajoute, transformant les lieux en « un espace vaporeux immaculé, une scène surréelle », a décrit Mission 1000 tonnes, sur les réseaux sociaux.

Le moment a donné une vague de motivation aux participants.

Ce qu’on peut faire pour aider

> Trier nos matières et en disposer adéquatement (ailleurs que dans la nature, c’est la base)

> Réduire notre utilisation des plastiques à usage unique

> Donner une 2e vie à nos meubles, vêtements et objets. Prioriser le réemploi, réparer, réutiliser.