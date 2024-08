Encore quelques jours de travaux sur la route 138 entre Retty et les Plages, à Sept-Îles

Le chantier de réfection de la chaussée sur la route 138 entre la rue Retty et la rue des Soudeurs se prolonge encore.

Après avoir annoncé que les travaux devaient prendre fin le 20 août, Transports Québec planifie désormais la fin du chantier pour le 23 août.

Les automobilistes devront encore prendre leur mal en patience pour quelques jours supplémentaires. D’importantes files d’attente peuvent se créer aux heures de pointe.

Rappelons que les travaux ont commencé le 17 juin et devaient se terminer le 29 juillet. Le chantier a été à l’arrêt du 27 juillet au 4 août dans le but d’assurer la meilleure fluidité possible durant le Festival Innu Nikamu.

Le chantier a pour objectif de procéder à l’asphaltage de cette portion de la route 138, en plus d’effectuer le remplacement de ponceaux et la réparation d’un pont.