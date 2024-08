Crise santé : le député Joël Arseneau en visite à Baie-Comeau

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine lance un message clair « au gouvernement qu’on ne peut pas abandonner une région à son sort ». La situation dans le milieu de la santé sur la Côte-Nord n’est pas acceptable, dit-il.

L’homme politique est allé à la rencontre, le 19 août, de la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Manon Asselin, des élus locaux et de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Il s’est aussi entretenu avec les gens du milieu de la santé, tels que des médecins, le syndicat des infirmières, des paramédics et l’APTS Côte-Nord.

« Tous ont été constructifs dans leur approche, confie-t-il, au terme de cette journée chargée. Ils étaient aussi heureux de pouvoir échanger leurs points de vue. Plusieurs nous ont dit que ce genre de rencontre devrait se tenir plus souvent. »

Gens de terrain

« Le plus grand consensus a porté sur la décentralisation », poursuit-il.

Pour lui, « si on veut que le système fonctionne, il faut faire confiance aux gens de terrain, aux administrateurs de terrain et leur donner la latitude, la marge de manœuvre ainsi que la capacité financière de régler les problèmes de façon pérenne et structurante ».

M. Arseneau précise qu’au-delà du discours politique des députés nord-côtiers de la Coalition avenir Québec (CAQ), qu’il ne commente pas, il « a tendance à croire les professionnels de la santé ».

Solutions pérennes

Le député trouve important les rencontres comme celles qu’il a réalisées à Baie-Comeau : « C’est notre responsabilité d’aller prendre acte de ce qui se passe, de voir les solutions qui [sont censées] exister, mais qui ne sont pas mises en œuvre. »

« Le feu est pris sur la Côte-Nord dans le système de santé, déclare-t-il, et il risque d’embraser l’ensemble des régions du Québec. Il faut intervenir maintenant. »