Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine…

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Le visage de l’itinérance a changé à Sept-Îles

De plus en plus de personnes dorment dehors à Sept-Îles. On compte aussi plus de familles et d’aînés à la rue, avec la hausse du coût de la vie et la rareté des logements dont les conséquences sont maintenant visibles.

Sentier des Rapides : un nouvel attrait touristique pour Sept-Îles

Les Septiliens et les touristes pourront plus facilement avoir accès au territoire grâce à l’inauguration d’un nouveau sentier pédestre de 10km le long de la rivière des Rapides.

Les transports ambulanciers plus longs et plus nombreux

Quand les urgences de la Haute-Côte-Nord ont fermé leurs portes dans les dernières semaines, faute d’infirmières ou de médecins, les ambulances ont été appelées en renfort. Leurs services ont été « ajustés », comme l’a répété le CISSS de la Côte-Nord. Mais comment les paramédics ont-ils pu prêter main-forte alors qu’ils sont eux-mêmes à bout de souffle ?

Crise santé sur la Côte-Nord : le Parti Québécois réclame un comité d’urgence

La création d’un comité d’urgence est devenue nécessaire, selon le Parti québécois, devant la crise qui sévit depuis trois mois sur la Côte-Nord en matière de services de santé. Ce comité permettrait « d’éviter le pire au cours des prochaines semaines ».

Un plan pour protéger l’île Grande Basque à Sept-Îles

Afin de protéger et de développer de façon responsable l’Île Grande basque, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) et Tourisme Sept-Îles unissent leurs efforts pour mettre en place un plan de conservation et de mise en valeur de l’île.

Présence d’un requin blanc soupçonnée au large de Rivière-au-Tonnerre

Une carcasse de phoque retrouvée à Rivière-au-Tonnerre, lundi, pourrait être le résultat d’une attaque de requin blanc.

Patrice Godin a trouvé son X sur la Côte-Nord

Après une trentaine d’années comme acteur, Patrice Godin avait envie de faire autre chose et cette envie l’a mené à devenir pompier forestier sur la Côte-Nord. Sa première saison se termine et il est déjà impatient de revenir à la base de Havre-Saint-Pierre, le printemps prochain.