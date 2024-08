Travaux de réfection sur la rue Régnault et l’avenue Noël à Sept-Îles

Des travaux de réfection de la chaussée seront réalisés sur une portion de la rue Régnault, entre le boulevard Laure et l’avenue Noël, ainsi que sur l’avenue Noël, de Régnault jusqu’à la rue du Père-Divet. Ils se dérouleront du 17 août au 7 septembre.

La circulation sera donc impossible pour les automobilistes sur les tronçons en réfection. Cela inclut les intersections Régnault/Noël et du Père-Divet/Noël. Des détours sont à prévoir dans ce secteur.

Le stationnement pour les immeubles à logements dans ce secteur seront tout de même accessible. L’accès aux stationnements des immeubles 555 à 595 av. Noël sera possible par la rue Régnault (entrée près du Presto). Pour ce qui est des immeubles 140 à 148 rue Régnault, et 141 et 143 rue Révillon, l’accès sera possible par la rue Régnault (accès situé à côté de la salle de quilles).