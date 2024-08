La fumée des feux de forêt de l’Ouest canadien sur l’ensemble de la Côte-Nord

Après la Manicouagan et Caniapiscau, c’est maintenant l’ensemble de la Côte-Nord qui est affectée par un panache de fumée des feux de forêt de l’Ouest canadien.

La qualité de l’air est mauvaise pour l’ensemble de la région, a prévenu le CISSS Côte-Nord, jeudi après-midi. La situation pourrait perdurer jusqu’à samedi.

« Le panache de fumée peut avoir des impacts sur la santé particulièrement chez les personnes à risque notamment les bébés et enfants d’âge préscolaire (moins de 5 ans), les femmes enceintes, les personnes âgées de 65 ans ou plus, les personnes ayant une maladie respiratoire (asthme, emphysème, bronchite chronique) et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou le diabète », indique le CISSS, dans un communiqué.

La santé publique recommande à la population de diminuer son exposition aux fumées des feux de forêt en fermant les portes et fenêtres et en éteignant son échangeur d’air. Il est aussi suggéré de reporter les activités extérieures.

Si, malgré ces mesures, certains malaises persistent ou s’accentuent, il est conseillé de consulter le service Info-Santé 811. En cas d’urgence, composez le 911.