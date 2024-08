Un plan pour protéger l’île Grande Basque à Sept-Îles

Afin de protéger et de développer de façon responsable l’Île Grande basque, la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) et Tourisme Sept-Îles unissent leurs efforts pour mettre en place un plan de conservation et de mise en valeur de l’île.

En raison de l’importance de l’île au niveau touristique, mais aussi la présence d’écosystèmes variés représentatifs de la Côte-Nord, ainsi qu’une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et une aire de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA), il est vital de conserver ce milieu.

Une analyse récemment effectuée à propos de l’île conclut que son état de conservation est bon malgré quelques préoccupations. C’est l’érosion côtière, amplifiée par les évènements de tempête extrême, ainsi que les effets de la tordeuse du bourgeon de l’épinette qui sont les perturbations naturelles les plus visibles sur l’île.

Cette analyse a été rendue possible grâce à la collaboration plusieurs acteurs du milieu, soit le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, Environnement Côte-Nord, le ministère de l’Environnement, de la lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parc (MELCCFP) ainsi que Développement Économique Sept-Îles (DESI). Ils ont tous fourni une aide qui a permis de dresser un portrait de l’île.

À la suite de cette analyse, un plan d’action qui compte 6 grandes orientations, aux sujets de la gestion, de l’acquisition de connaissances et de données, de la conservation et restauration, de la mise en valeur, de la sensibilisation et du financement, a été élaboré.

Préserver les activités touristiques

Conserver le rôle récréotouristique de l’île appartenant à l’archipel des Sept Îles est important. L’île Grande Basque accueille de nombreux visiteurs en saison estivale qui viennent faire de la randonnée, du camping et d’autres activités.

Selon l’analyse effectuée, il a été constaté que la situation est précaire pour des terrains de camping, situés sur les plages de l’île. Ils sont menacés par l’érosion côtière et le manque de végétation. Face à cette situation, des terrains de camping devront éventuellement être relocalisés en zone forestière. Par la suite, des activités de plantation de végétation stabilisatrice, telles que l’élyme des sables, se tiendront pour assurer la régénération de la végétation de plage.

Rappelons que le territoire de l’archipel des Sept-Îles, dont fait partie l’île Grande Basque, a été mis en réserve à des fins d’aires protégées en 2022. Ce statut légal assure que la protection de la nature soit l’objectif premier en encadrant les activités permises sur ce territoire.