Ralentissements sur la route 138 entre Godbout et Rivière-au-Tonnerre

Le ministère des Transports prévoit différents travaux qui ralentiront la circulation sur la route 138 entre Godbout et Rivière-au-Tonnerre, d’ici le 30 août.

Jusqu’au 22 août, des travaux de rapiéçage mécanisé auront lieu à divers endroits entre Godbout et Port-Cartier. La circulation se fera par alternance, avec signaleur et véhicule escorte. L’entrave sera présente uniquement les jours de semaine, entre 6 h 30 et 18 h.

Les secteurs concernés sont du lac Thérèse au lac Blanc, à l’est de Baie-Trinité, du km 856 à 860, ainsi qu’à l’est de la rivière Vachon et de la rivière Pentecôte.

Des travaux de nettoyage des regards et puisards de Godbout à Rivière-au-Tonnerre entraîneront une entrave mobile, du 19 au 30 août.

Entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, la circulation se fera en alternance à l’aide de barrières de contrôle de la circulation et sur une voie rétrécie.