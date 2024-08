Un appel au civisme lancé par le conseil municipal de Sept-Îles

Des membres du conseil ont fait appel à la bonne collaboration des citoyens de Sept-Îles face à des déchets laissés sur l’espace public et des chiens qui ne sont pas tenus en laisse.

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a vu dernièrement dans le parc des Aînés, alors qu’il prenait une marche, des déchets au sol à seulement deux pieds des poubelles.

« La Ville de Sept-Îles met énormément d’argent dans l’entretien des parcs pour que ce soit de beaux endroits où on puisse se reposer et il serait intéressant que les citoyens qui vont dans les parcs fassent preuve de civisme et mettent leurs déchets dans les poubelles », a dit le maire lors de la séance du conseil du 12 août.

Un appel a également été lancé par la conseillère du district de Mgr-Blanche, Chantale Vaillancourt, par rapport aux chiens qui ne sont pas en laisse sur les plages. Elle demande aux gens de faire preuve de civisme et de gros bon sens.

« Quand vous rencontrez quelqu’un sur la plage, attacher votre chien [avec une laisse] », dit-elle. Elle rappelle que certaines personnes sur la plage peuvent avoir peur des chiens ou être allergiques.

La conseillère a toutefois noté que tout se déroulait bien sur la promenade du Vieux-Quai depuis que les chiens ont été autorisés à y circuler.