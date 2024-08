Sentier des Rapides : un nouvel attrait touristique pour Sept-Îles

Les Septiliens et les touristes pourront plus facilement avoir accès au territoire grâce à l’inauguration d’un nouveau sentier pédestre de 10km le long de la rivière des Rapides.

Le projet a permis de connecter trois sentiers non officiels en un seul officiel. Le sentier des Rapides est accessible à partir du parc Aylmer-Whittom.

L’initiative est saluée par différents acteurs de la municipalité.

« Il y a énormément de gens qui sont nés à Sept-Îles ou qui y vivent depuis des décennies et qui ne connaissent pas cet endroit. C’est un lieu à découvrir parce que c’est tellement beau et il y a des paysages magnifiques », dit le maire de Sept-Îles Denis Miousse.

Ce sentier représentera aussi un nouvel attrait touristique pour Sept-Îles, selon la directrice générale de Tourisme Sept-Îles, Isabelle Méthot. Son intérêt reposera sur le fait que contrairement à d’autres sites de randonnées dans la région, le sentier des Rapides est bien balisé, sécuritaire et bien entretenu.

« C’est vraiment un beau cadeau qu’on fait autant aux touristes qu’aux Septiliens », dit-elle.

Des panneaux sont présents tout le long du sentier.

C’est la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) qui est derrière cette initiative. Il était évident pour l’organisme qu’un projet de mise en valeur de la rivière des Rapides devait être réalisé. Elle est considérée comme l’un des 20 sites d’intérêt écologique de la ville tel que ciblé par le portrait des milieux naturels de Sept-Îles. Toutefois, la rivière ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection particulière ou de mise en valeur officielle jusqu’à maintenant.

Par ce projet, la CPESI souhaite que les randonneurs puissent entrer en contact avec la nature et ainsi les sensibiliser aux enjeux environnementaux.

« On veut favoriser le contact de la population avec la nature pour justement éveiller leur sensibilité à l’environnement », affirme Marc Normand, directeur de la CPESI.

Le nouveau sentier comprendra 2 passerelles en bois, 7 bancs en bois, 1 panneau de bienvenue, 5 panneaux d’interprétation, 8 cartes de localisation, 100 flèches de direction et 9 bornes kilométriques.

2 passerelles en bois ont été construites pour le sentier.

Les travaux pour réaliser ce projet ont été effectués au cours de la dernière année.

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) et son Programme Affluents Maritime, coordonné par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), et au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent.