Le Centre Henry-Leonard rebaptisé 

Un nouveau mariage s’est créé ! Alcoa Ltée-Aluminerie de Baie-Comeau est devenu un partenaire majeur pour l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau, au point que le Centre Henry-Leonard est désormais le Centre sportif Alcoa.

« Ça nous permet de nous sortir la tête hors de l’eau en plus de nous assurer d’un développement et d’atteindre nos objectifs qu’on s’est donnés dans notre planification stratégique », explique Julie Dubé, présidente du conseil d’administration de l’équipe. « On voulait qu’Alcoa soit là », exprime-t-elle satisfaite en précisant que de belles nouveautés à l’intérieur de l’amphithéâtre sont prévues prochainement.

Le montant de ce partenariat se définit par 100 000 $ par année durant cinq ans. Le budget annuel du Drakkar s’élève donc à 3,6 millions de dollars par année.

L’identification à l’intérieur et à l’extérieur de l’aréna est visible dès maintenant. De plus, l’usine qui compte 850 employés ajoutera une loge de 12 sièges à son nom pour la prochaine saison.

Ce partenariat n’est pas que financier. À tous les matchs, en plus des trois étoiles régulières, les partisans pourront sélectionner le « travailleur du match », présenté par l’Aluminerie de Baie-Comeau. « C’est un clin d’œil à nos travailleurs qui se rendent tous les matins travailler dans des conditions souvent difficiles avec la chaleur et le travail physique », explique Michel Couillard, directeur des opérations de Alcoa Ltée-Aluminerie de Baie-Comeau.

Henry Leonard reste

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens soutient que ces discussions entre Alcoa et le conseil d’administration ne datent pas d’hier. Déjà en 2022, lorsque celui-ci siégeait sur ce conseil, on recherchait des commanditaires et Alcoa était déjà dans la mire. Le travail s’est finalement concrétisé aujourd’hui même lors de l’annonce de partenariat officiel.

Ce changement de nom de l’amphithéâtre n’a pas mis de côté monsieur Henry Leonard, au contraire. « Tout le complexe incluant les installations telles que l’aréna, le skatepark, le dek hockey, l’air de lancée d’athlétisme et le terrain de football, tout ça fait partie du complexe sportif Henry-Leonard », précise M. Desbiens.