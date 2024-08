Itinérance à Sept-Îles : Le Rond-Point distribue de l’équipement pour les usagers à la rue

Pour venir en aide à sa clientèle, le Centre d’intervention Le Rond-Point remet de l’équipement à ceux qui vivent dans la rue, mais tente aussi de responsabiliser les usagers, dans le but d’une réinsertion sociale.

Le Centre d’intervention Le Rond-Point remet du matériel tel que des sacs de couchage, tapis de sol, gourdes, sacs à dos, vêtements chauds, trousses de premiers soins et divers produits d’hygiène.

« On a acheté pour 12 000 $ de matériel. On a fait une autre commande le 29 juillet, cette fois, pour des produits d’hygiène », dit la directrice, Marie-Eve Normand.

Puisqu’ils ont un inventaire limité, elle explique tenir une liste des dons, pour distribuer le matériel équitablement.

« Si la personne nous demande un sac de couchage, on lui en donne un. Si elle revient trois jours après pour en avoir un autre, on lui demande où est celui qu’elle vient d’avoir », dit-elle. « On a aussi acheté le nécessaire pour réparer, comme des kits de couture et des patchs de nylon pour réparer leur toile. »

Un partenariat avec Nettoyeur Sept-Îles permet d’aider à nettoyer les effets des usagers, comme les sacs de couchage, les couvertures et les vêtements.

Des produits d’hygiène sont offerts. Photo courtoisie

« Ça permet aussi de réutiliser le matériel et de limiter l’impact environnemental. Si ça reste dans la forêt parce qu’il a plu et que c’est plein de boue, il suffit de le laver et il redevient comme neuf », illustre-t-elle.

Mme Normand explique que de leur apprendre à prendre soin de leurs effets fait partie de la réinsertion sociale.

« Si tu n’es pas capable de prendre soin, exemple, d’un sac de couchage, comment seras-tu capable de prendre soin d’un appartement, ou de réintégrer un milieu de travail ? »

Certains usagers ayant des difficultés plus importantes laissent leur trousse d’hygiène au Rond-Point et viennent faire leur toilette en venant se réchauffer, ou prendre un bon repas.

Cet automne, Marie-Eve Normand compte demander l’aide de la population pour des dons de contenants de plastique vides (yogourt, margarine, etc.) pour portionner des repas pour les usagers. Les produits d’hygiène seront aussi les bienvenus. Les besoins de l’organisme seront annoncés sur leurs réseaux sociaux.