Itinérance ǀ Sept-Îles manque de ressources

Edmond Michaud croit qu’il manque une ressource d’hébergement d’urgence dans la région. « La clientèle la plus difficile qui consomme, qui a de gros problèmes de santé mentale, qui n’est pas stabilisée, il n’y a pas vraiment de place pour eux à Sept-Îles », déplore le directeur d’Homme Sept-Îls.

« Il y a beaucoup de personnes qui font une demande d’hébergement, mais qui ont besoin de quelque chose de plus intensif, avant de nous faire une demande », explique M. Michaud. Il parle de gens qui ont besoin d’une thérapie pour stabiliser leur consommation, ou de soins professionnels pour stabiliser une crise.

« Pour des besoins immédiats, situations de crise très intensive, à Sept-Îles, on est mal organisé pour ça », dit M. Michaud, ajoutant que les services de sevrage ne sont pas offerts. « On a essayé, avec des regroupements d’organismes communautaires, de mettre quelque chose sur pieds », dit-il. « Mais pour rallier assez de partenaires, il faudrait qu’il y ait plus d’itinérants derniers recours pour qu’on crée une vraie ressource. »

Par ailleurs, le dernier rapport du gouvernement du Québec traitant de l’itinérance date de 2018, n’incluait pas la Côte-Nord. Seulement 11 des 17 régions administratives du Québec y figuraient. En 2022, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord on fait l’objet d’un dénombrement et se sont ajoutés au portrait de l’itinérance visible.

Faciliter l’accès au logement

La rareté des logements et le coût de ceux-ci n’aident en rien les familles ayant des difficultés financières.

« Avec la crise du logement, on commence à voir de plus en plus de situations d’itinérance », rapporte la travailleuse de rue du Rond-Point, Valérie Belisle.

À ce propos, depuis la fin juillet, le seuil du revenu maximum gagné par une personne pour avoir droit à un logement à prix modique via un office municipal d’habitation (OMH) a été augmenté. Pour un couple ou une personne, il est passé de 23 500 $ à 25 500 $ pour l’OMH de Port-Cartier et de 27 500 $ à 29 500 $ pour l’OMH de Sept-Îles.