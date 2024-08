Un troisième décès est lié au lait végétal contaminé par la Listeria

L’Agence de la santé publique du Canada indique qu’une troisième personne est décédée à la suite d’une éclosion d’infections à la Listeria liée aux laits végétaux Great Value et Silk.

L’agence a indiqué qu’il y avait maintenant 20 cas confirmés de listériose en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Alberta.

Le ministère de la Santé de l’Ontario avait précédemment confirmé que les deux premiers décès s’étaient produits dans cette province.

On ne sait pas encore où le troisième décès s’est produit.

Les produits touchés comprennent le lait d’amande, le lait de coco, le lait d’amande et de coco et le lait d’avoine de marque Silk, ainsi que le lait d’amande de marque Great Value dont la date de péremption est antérieure au 5 octobre.

La semaine dernière, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a confirmé que la contamination par Listeria provenait d’une ligne de production dédiée à Joriki, une installation d’emballage de boissons tierce à Pickering, en Ontario, utilisée par le fabricant Danone Canada.