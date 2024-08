Les lecteurs invités à offrir un livre neuf à un enfant dans le besoin le 12 août

À l’occasion de la journée «Le 12 août, j’achète un livre québécois», la Fondation pour l’alphabétisation invite les lecteurs à s’offrir un livre, mais aussi à en donner un à un enfant dans le besoin.

Déjà, dans les librairies indépendantes tout comme dans les grandes chaînes, des boîtes à l’effigie d’un hibou bleu aux lunettes rouges sont prêtes à accueillir les dons de livres jeunesse neufs dans le cadre de l’initiative «La lecture en cadeau». Et elles y resteront tout l’automne.

«On sait que c’est fondamental dans le parcours scolaire d’un élève d’avoir un bon niveau de littératie. Donc le pari de la Fondation pour l’alphabétisation, c’est de se dire, s’ils aiment lire, donc dès l’enfance, s’ils ont vu la lecture comme un cadeau, comme un trésor, comme quelque chose de précieux, ils vont développer plus de plaisir à lire», a affirmé Salomé Corbo, porte-parole de la Fondation pour l’alphabétisation, en entrevue.

«Et plus on lit, plus on s’améliore, et ensuite c’est tout le parcours scolaire qui est favorisé parce qu’on maîtrise la lecture. Que ce soit en mathématique, en histoire ou en sciences, il vient un moment donné où il faut lire les énoncés, comprendre des textes, et avoir un esprit de synthèse», a-t-elle poursuivi.

Les livres amassés seront distribués à des enfants issus de milieux défavorisés de 0 à 12 ans, par le biais de CPE, d’écoles primaires, de centre d’aides aux familles et de centres communautaires, dans toutes les régions du Québec.

L’an dernier, 100 000 livres ont été donnés. La fondation en a distribué 1,5 million depuis la création de l’initiative «La lecture en cadeau», en 1999.

Un geste porteur

Mme Corbo a indiqué que pour les parents d’un enfant dans un milieu défavorisé, acheter un livre neuf n’est pas nécessairement la priorité, particulièrement dans un contexte de forte inflation. Pour la porte-parole, qui a assisté à plusieurs remises de livres de la fondation, «il y a une grande part de symbolique derrière le livre neuf».

«L’idée, c’est vraiment plus de dire à cet enfant-là qu’il est important aux yeux de la société québécoise, et que quelque part au Québec, un adulte a pensé à son cheminement scolaire, à son apprentissage, à son développement», a-t-elle expliqué.

«Chaque fois, il y a des enfants qui s’écrient : “Est-ce qu’il est vraiment à moi pour toujours, je peux le garder, le ramener à la maison?”. Donc on voit à quel point c’est quelque chose qui est quand même rare pour ces enfants-là.»

Mme Corbo espère que les lecteurs qui se rendront en librairie le 12 août retiennent qu’ils peuvent faire la différence dans la vie d’un enfant avec seulement un livre.

Et ce geste leur donne l’occasion de retrouver leur coeur d’enfant un instant.

«C’est un cadeau qu’on se fait à soi-même de retourner en enfance un petit cinq minutes, ne serait-ce que pour feuilleter plein d’albums, d’en choisir un et de le mettre dans la boîte. C’est vraiment très simple, et c’est garanti qu’un enfant va le recevoir et que ça va être porteur pour lui.»