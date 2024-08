Importante saisie de Pêches et Océans à Havre-Saint-Pierre

Des agents des pêches ont remis à l’eau des homards et des crabes pêchés illégalement entre Havre-Saint-Pierre et Rivière-Saint-Paul, en Basse-Côte-Nord.

Dans le cadre de l’Opération Nettoyage, les agents de Pêches et Océans Canada ont saisi 145 casiers à homard, 24 casiers à crabe des neiges et 19 filets entre Havre-Saint-Pierre et Rivière-Saint-Paul.

L’opération s’est déroulée du 26 juin au 25 juillet.

Tous les engins de pêche saisis étaient illégaux. Les agents des pêches ont remis à l’eau des homards et des crabes pêchés illégalement, « dont plusieurs étaient des individus femelles ou de petite taille », a précisé Pêches et Océans.

Deux navires de la Garde côtière canadienne ont également participé à l’opération.

En tout, 12 infractions ont été constatées et des accusations seront déposées sous peu, indique l’organisation. Des enquêtes sont toujours en cours.