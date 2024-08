Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine…

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Fermeture de trois commerces à Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau

Évelyne Lalancette annonce avec regret la fermeture de l’épicerie écologique Renard Bleu, la Chocolaterie Cartier et la bonbonnerie Chapeau de Troll.

Iame Philippe Mckenzie

Le Festival Innu Nikamu et son édition historique sont terminés, ou presque (il reste encore quelques Innu Nikamu sur la route). L’événement a laissé beaucoup de souvenirs aux 30 000 festivaliers. À travers les festivités, plusieurs hommages ont été rendus au grand Philippe Mckenzie, décédé à la mi-juillet. En coulisses, les artistes en avaient beaucoup à dire sur lui.

Bryan Adams en entrevue

La vedette internationale a accepté de venir faire une prestation dans la communauté de Mani-utenam, qui compte 4 700 âmes. Qu’est-ce que Bryan Adams avait à raconter avant de monté sur scène, dimanche dernier ? À lire !

Hockey Côte-Nord a trouvé son nouveau directeur

C’est Patrick Caron qui assurera les fonctions de directeur de Hockey Côte-Nord à partir de maintenant. L’organisation sportive en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux le 5 août.

Une recrudescence plus forte de la coqueluche sur la Côte-Nord

En date du 5 août, 255 cas de coqueluche ont été enregistrés sur la Côte-Nord par la Direction de santé publique. La recrudescence pourrait s’avérer plus importante que les précédentes, constatent les autorités de santé publique.

Du golf au féminin au Club Sainte-Marguerite

La gent féminine occupe de plus en plus de place au Club de golf Sainte-Marguerite. Et ça devrait se poursuivre.

Encore plus d’attente à prévoir sur la 138 entre Retty et les Plages

Les travaux routiers entre les Plages et la rue Retty jouent avec la patience de plusieurs automobilistes. Après une trêve pour Innu Nikamu, ils ont repris en début de semaine. Attention, si vous trouviez déjà l’attente pénible, sachez qu’elle pourrait être encore plus longue pour leur dernière portion.

Des joueuses de hockey inspirées par une des meilleures au monde à Mani-utenam

La gardienne de but d’Équipe Canada, Ann-Renée Desbiens, a grandi avec des modèles de joueurs de hockey masculins et s’est rapidement fait dire qu’elle ne pourrait jamais être dans la LNH. Aujourd’hui, la quinzaine de jeunes joueuses qu’elle a rencontrées à Mani-utenam peuvent rêver grand.