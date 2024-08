Une exposition inspirée des forêts et des plages sauvages présentée à Sept-Îles

Une exposition de dessins et d’objets inspirés des forêts et des plages sauvages démarre la semaine prochaine, au Cégep de Sept-Îles.

PANACHE art actuel présentera LA FORÊT AUX COQUILLAGES (TEMPS lll) de l’artiste Émilie Bernard, à partir du 15 août, à la salle d’exposition de la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles.

L’artiste originaire de Québec est désormais installée à Cap-Chat, en Gaspésie.

L’artiste Emilie Bernard. Photo Marie-Josée Lemieux

Son travail a été présenté un peu partout au Québec et en Europe. Elle réalise régulièrement des résidences de création, qui l’ont mené dans différentes régions du Québec, mais aussi jusqu’en Finlande, en Islande et en Arménie, notamment.

Pour LA FORÊT AUX COQUILLAGES (TEMPS lll), il y a eu les résidences de création, mais aussi des recherches sur le terrain et des errances en nature. L’exposition « se visite par des dessins et des objets évoquant des éléments de forêts et de plages sauvages, ou tentant de reproduire de petits phénomènes naturels », décrit PANACHE en art actuel.

« Subtilement liées par des formes magnifiées et des couleurs improbables, ces pièces créées se répondent secrètement, se font écho, dans un désir de pousser des exercices simplement poétiques vers des chemins ou des histoires ludiques. »

L’exposition sera présentée jusqu’au 13 septembre.

Le vernissage se fera le 15 août, 17 h, en présence de l’artiste.