Ferme Desrochers : un premier abattoir sur la Côte-Nord

Gabrielle Desrochers et son conjoint Marc-Olivier Gougeon ont quitté la région des Laurentides pour venir s’installer sur la Côte-Nord il y a cinq ans. Caressant le rêve de devenir agriculteurs et posséder leur propre ferme, c’est à Pointe-aux-Outardes que le rêve du couple est devenu réalité. Et depuis, l’évolution de la ferme Desrochers va bon train.

Depuis trois ans, le couple élève des animaux pour leurs chairs. Ils ont commencé avec des poulets et depuis ils ont ajouté des porcs et des agneaux.

Tout récemment, la Ferme Desrochers est devenue la première du genre sur la Côte-Nord, à pouvoir abattre son poulet fermier.

Grâce à un projet pilote du MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du gouvernement du Québec), la ferme Desrochers fait partie des petites entreprises agricoles pouvant accueillir, élever et abattre leurs propres coqs à chair et poulettes.

« On doit se conformer comme les gros abattoirs provinciaux, mais en format miniature incluant toutes les exigences », précise la copropriétaire de la ferme.

Ce projet consiste à donner le droit à des fermes d’abattre leur propre volaille soit 300 poulets ou moins par année.

« Le programme a été mis en place par le MAPAQ pour favoriser le développement durable et le circuit de proximité (commercialisation en circuit court) », mentionne Mme Desrochers.

Sans que les fermes des régions éloignées aient été ciblées pour la mise en œuvre de ce projet pilote, « il s’agit d’un bon coup de pouce », comme le mentionne l’entrepreneure de 24 ans.

Ceux qui devaient par le passé transiger avec un abattoir de Québec peuvent maintenant tout réaliser eux-mêmes. « C’est vraiment une fierté pour nous », ajoute-t-elle.

Une première nord-côtière

En 2023, seulement quatre fermes faisaient partie du projet-pilote du MAPAQ. Aujourd’hui, plus de dix ont le droit d’élever et d’abattre leurs poulets au même endroit dont la ferme Desrochers.

« Ce sont des avancées importantes pour la région puisque c’est le premier abattoir sur la Côte-Nord qui voit le jour », affirment les propriétaires de la ferme Desrochers. Ils ajoutent qu’il est possible que leur entreprise les amène à devenir un abattoir de proximité. « Ce qui permet d’abattre la volaille des particuliers ». Un plan que le couple d’entrepreneurs souhaite concrétiser avec la collaboration du MAPAQ.

Une belle vie

« Tous nos animaux dont nos poulets sont élevés en plein air et notre éthique d’élevage est de miser sur leur bien-être avant tout », explique Mme Desrochers. De plus, la qualité de leur volaille s’explique par leur alimentation variée et le bien-être de ceux-ci, selon la fermière.

Ceux qui sont aujourd’hui de véritables pionniers dans leur domaine, élèvent leurs poulets, porcs et agneaux et souhaitent pouvoir le faire avec des canards et des dindes si l’arrêté ministériel s’étend à ces animaux de basse-cour.