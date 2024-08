Encore plus d’attente à prévoir sur la 138 entre Retty et les Plages

La portion asphaltage des travaux sur la route 138 entre les Plages et la rue Retty pourraient causer des délais d’attente supérieurs à ceux constatés jusqu’ici, prévient le ministère des Transports (MTQ).

Le chantier de réfection de la chaussée sur la route 138 entre la rue Retty et la rue des Soudeurs a repris mardi matin, à Sept-Îles. Les travaux avaient pris une pause pour le Festival Innu Nikamu.

« Ce sont des travaux d’asphaltage qui sont réalisés sur des distances plus importantes, ce qui signifie que les délais d’attente devraient être supérieurs à ceux constatés jusqu’ici », explique Jean-Philippe Langlais, porte-parole au ministère des Transports. « On est conscient que c’est une phase de travaux un peu plus contraignante pour les usagers de la route, mais c’est une mesure essentielle pour assurer la qualité des travaux. »

« Il y a des délais supérieurs qui sont nécessaires pour permettre à l’enrobé bitumineux de refroidir, avant de permettre à nouveau le passage des véhicules », précise-t-il.

Les travaux s’effectuent du lundi au vendredi entre 6 h et 19 h. Il arrive parfois que le chantier continue un peu après 19 h, le temps de terminer la tâche en cours.

« En dehors de ces périodes, il n’y a aucune entrave », ajoute le porte-parole.

Afin de reprendre « le temps perdu » sur le chantier, en raison de diverses contraintes au cours des dernières semaines, des travaux auront lieu le samedi 10 et dimanche 11 août, si la météo le permet. Pour l’instant, aucun travaux ne sont prévus la fin de semaine du 17 et 18 août, mais la situation pourrait changer.

Les travaux devraient durer environ deux semaines et être complétés autour du 20 août.

Patience et civisme

Le MTQ rappelle aux automobilistes de faire preuve de courtoisie et de civisme. Des incidents sont survenus au cours des dernières semaines. « Des usagers de la route ont manifesté de manière inappropriée leur impatience face aux travaux », dit M. Langlais. « Des signaleurs ont été la cible de gestes de frustration, d’invectives aussi de la part de certains. »

Le MTQ demande de respecter les consignes des signaleurs, de respecter les limites de vitesse et suggère aux automobilistes de partir trente minutes d’avance.

Frédéric Gagnon, propriétaire de Remorquage FG, qui effectue la circulation sur ce chantier, publie régulièrement, et ce, volontairement, sur les réseaux sociaux pour informer les citoyens, afin qu’ils puissent mieux prévoir leurs déplacements.

La circulation se fait par convois avec véhicule escorte. M. Gagnon mentionne qu’il doit malheureusement parfois couper la longueur des files, en raison du comportement des automobilistes qui circulent trop rapidement sur le chantier. Il souhaite que les conducteurs respectent les règles de vitesse du chantier, pour la sécurité de tous. Il rappelle de rester attentifs lorsque le trafic reprend.

Plus de 8 500 véhicules circulent quotidiennement sur ce tronçon.

Le MTQ rappelle que des ralentissements au niveau de la circulation ont été causés par des services d’urgence, un véhicule en flammes et diverses autres raisons hors de leur contrôle. La patience et le respect sont de mise.