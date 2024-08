Du golf au féminin au Club Sainte-Marguerite

La gent féminine occupe de plus en plus de place au Club de golf Sainte-Marguerite. Et ça devrait se poursuivre.

Une ligue de golf au féminin a été lancée. « L’objectif de la ligue, c’est d’initier de nouvelles femmes au golf, ajoutées aux habituées », mentionne la directrice générale du Club Sainte-Marguerite, Maryse Gagnon.

Elle souhaite qu’il leur soit montré le golf et ce qu’elles peuvent partager, « leur faire découvrir ce beau sport et se retrouver entre femmes lors de 5 à 7 au chalet ».

Le coup d’envoi de cette nouvelle ligue, initiative de Marjolaine Marcoux, a débuté le 1er août. Une quinzaine de femmes y étaient, nombre qui pourrait croître avec le retour des vacances de la construction. Les équipes ne sont jamais les mêmes, pour assurer une diversité dans les connaissances.

Ça se déroulera les jeudis, jusqu’à la fin septembre. « C’est aussi pour briser le momentum que les femmes ne jouent qu’avec leur mari », souligne Mme Gagnon. « On espère commencer plus tôt l’an prochain. »

Cette place féminine au Club Sainte-Marguerite part aussi de l’arrivée de Maryse Gagnon, à titre de directrice générale, en avril 2023. Entourée d’une dizaine d’hommes au conseil d’administration, elle peut compter sur trois femmes dans les comités, soit Pascale Cormier, Louise Mckinnon et Manon Bilodeau.

Le Club compte quelque 50 femmes dans ses membres. Les Mercedes St-Onge, Louanne Aubin et Laura Dallaire peuvent aussi inspirer la relève. Les deux premières ont brillé en 2023 aux Jeux du Québec. La troisième évolue sur le circuit universitaire avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Par ailleurs, une activité de golf est à venir pour les Nordkôtières, une coopérative qui rassemble les femmes par diverses activités en plein air dans le plaisir et la bienveillance.