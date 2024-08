Philippe Mckenzie ǀ Un homme immense

Jeudi soir dernier, à Innu Nikamu, Katia Rock est montée sur scène pour Philippe Mckenzie, lui dédiant son spectacle.

Elle a connu celui qu’elle qualifie « d’homme immense » à l’adolescence.

« C’est comme le grand frère de tous les artistes, c’est lui qui nous a initiés, qui nous a fait réaliser que notre langue est importante, de ne jamais lâcher, de continuer », a-t-elle dit.

Katia Rock était dans l’entourage de Philippe Mckenzie, à l’époque des débuts.

« J’ai eu la chance d’assister à plusieurs pratiques dans le gymnase, chez eux, dans sa maison. Et après, de faire la première tournée avec Philippe Mckenzie, Florent Vollant et Claude Mckenzie », a-t-elle raconté.

Il est toujours resté pour elle un confident. « À travers les années qui se sont succédé, depuis que je chante, je l’appelais, parce qu’il y a des moments où je trouvais ça dur. »

Katia Rock aurait souhaité que la musique de Philippe Mckenzie voyage davantage à travers la province.

« Ce que je trouve triste aujourd’hui (…) c’est que j’aurais aimé qu’il connaisse la joie d’aller chanter dans des festivals à travers le Québec et qu’on l’invite. Ça ne s’est jamais fait et c’est une de mes plus grandes tristesses », a-t-elle dit.

N’empêche, son legs est immense, à l’image de l’homme qu’il était.

« De garder le territoire, de le défendre et de le chanter, ça, c’est une chose qu’il nous a léguée de par ses paroles, de par les combats, qu’on a encore aujourd’hui, de par toute la musicalité qu’il nous a léguée, laissée derrière, pour moi, c’est ma plus grande inspiration et si je compose et si j’écris aujourd’hui, c’est à cause de Philippe Mckenzie », a affirmé Katia Rock. « Célébrons ensemble, fêtons ensemble la beauté de nos cultures différentes, mais qui s’associent bien, se marient bien. C’est ça que Philippe m’a légué, c’est ça que Philippe a laissé derrière, c’est à notre tour maintenant de continuer sa parole. »

– Collaboration Jacob Buisson, initiative de journalisme local