Le flag football chemine à Sept-Îles

Il y a déjà un peu plus d’un mois et demi qu’une dizaine de personnes foulent le terrain de football, aux abords de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. Hommes et femmes s’y retrouvent pour des matchs amicaux de flag football, les dimanches après-midi, à l’initiative de Jay Beaudin.

« On a un noyau de réguliers et d’autres occasionnels », de dire le responsable.

Le déroulement des matchs, disputés dès 13 h, varie selon le nombre de personnes présentes. « On adapte les règlements », mentionne Jay Beaudin, appuyé dans le projet par son fils, Ulric.

Ils sont ravis de la participation des gens. « L’effet bouche-à-oreille se fait sentir avec les gens qui s’ajoutent à la page Facebook », souligne le fiston.

La plupart des joueurs sont âgés de 25 ans et plus. Il y a deux jeunes de 13 ans. « Ils sont vites et agiles. Ils ont leur place, vu que c’est du flag football », assure Jay Beaudin.

Au fil du temps, le bassin va s’élargir. « On nourrit l’espoir de plus de gens », laisse entendre Ulric Beaudin. « Tu as le temps, tu viens. Il y a un roulement intéressant », ajoute son père.

Certains ont laissé savoir qu’ils se joindront au retour des vacances. Il souhaite que ça se déroule dans un aspect amical. « Ça permet d’améliorer la technique et on divise les équipes avec les forces en place », dit-il.

Malgré le contexte amical, l’intensité est tout de même au rendez-vous. D’avoir à enlever le flag à l’adversaire en possession du ballon rend le jeu plus dynamique.

« Le jeu peut être plus doux, selon les positions. Certains portent le casque (fourni). Il y a belle variété dans le jeu », indique M. Beaudin.

Les activités de Flag Football Sept-Îles se poursuivront jusqu’en octobre, si la participation est au rendez-vous. Les deux Beaudin visent la continuité pour l’an prochain. « On est ouvert à l’évolution », conclut Jay Beaudin, content de l’ampleur de son initiative.