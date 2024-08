La Romaine, où liberté rime avec débrouillardise

Le village de La Romaine est situé sur la Basse-Côte-Nord, près de l’embouchure de la rivière Olomane. Il est seulement possible de s’y rendre par avion ou par bateau. La Romaine fait partie de la municipalité du golfe du Saint-Laurent, qui englobe également les villages Kegaska, Chevery, Harrington Harbour et Tête-à-la-Baleine. La population francophone partage le territoire et les services publics avec la communauté innue d’Unamen Shipu. Alors que La Romaine abrite 65 résidents, la communauté autochtone compte environ 1500 personnes.

La Romaine a été créé en 1860 par des pêcheurs commerciaux de saumon de la ville de Québec, qui vendaient leur saumon aux Américains. Pendant quelques années, les résidents ont également vécu de pêche au homard et de la centrale hydroélectrique, qui est aujourd’hui fermée. En 1953, c’est le début de la sédentarisation des Innus d’Unamen Shipu par les missionnaires. La cohabitation entre les deux communautés s’effectue depuis. Aujourd’hui, La Romaine possède quatre pourvoiries, et les résidents vivent au rythme des saisons dans une nature luxuriante.

Passer sa vie dans une nature brute

Danielle Collard est native de La Romaine. Après avoir occupé plusieurs emplois dans sa communauté au fil des ans, elle est aujourd’hui adjointe à la direction générale à la municipalité du golfe du Saint-Laurent. Danielle s’est démarquée par sa polyvalence, son attachement à son village et son engagement communautaire. Elle aime créer des projets pour développer et maintenir sa communauté vivante. Son conjoint et elle ont une vie rythmée par les marées et les activités propres à chaque saison. Ils aiment notamment profiter de leurs deux chalets, dont l’un est situé au large du golfe du Saint-Laurent et l’autre dans le bois, afin de profiter d’un terrain de trappe. Une passion que son conjoint nourrit depuis plusieurs années. Danielle ressent un grand sentiment de liberté lorsqu’elle est à La Romaine, et le rapport à la nature est indissociable à son quotidien.

Danielle Collard

S’imprégner d’un territoire unique

Le musée et centre d’interprétation de La Romaine raconte l’histoire du village. On y trouve notamment un arbre généalogique géant, qui présente les différentes familles ayant habité les lieux. Il est intéressant de constater les différents modes de vie liés à la pêche et à l’hydroélectricité. Tout près, un circuit de mini-golf est également mis à la disposition des visiteurs.

Le site de plein air « Nique à Goéland » est un incontournable pour Danielle, qui allait s’y baigner lorsqu’elle était petite. Il est situé à l’intérieur du village de La Romaine, et l’on peut notamment y camper et profiter des aires de pique-nique.

Danielle Collard aime aussi promouvoir l’île Collard lorsqu’on lui demande quels attraits touristiques elle souhaite mettre de l’avant. Seulement accessible à marée basse, cette île est une pointe qui s’avance dans le golfe du Saint-Laurent, laquelle permet aux visiteurs d’avoir une vue à 360 degrés sur le village et sur la mer.

Pour ceux et celles qui souhaitent une immersion dans la culture innue, Tourisme Winipeukut Nature offre plusieurs activités touristiques et forfaits découverte pour mieux connaître le territoire et la culture autochtone.

Découvrir La Romaine et Unamen Shipu est une expérience unique dont vous vous souviendrez toute votre vie!