La COVID-19 estivale frappe plusieurs parties du monde, dont le Canada

À l’instar des États-Unis et d’autres pays, le Canada est aux prises avec une vague estivale de COVID-19, constatent des experts.

Des médecins disent que les gens souffrant de symptômes ressemblant à ceux de la grippe ont de bonne chance d’avoir attrapé la COVID. Ces personnes devraient passer un test pour s’en assurer.

Le Dr Andrew Pinto, spécialiste de la santé publique à l’hôpital St. Michael de Toronto, dit que la maladie ne suit pas un cycle saisonnier comme le rhume ou le virus respiratoire syncytial (VRS).

Il souligne que les données venant des eaux usées indiquent «une trajectoire en ascension» de l’activité de la maladie. Le médecin dit aussi recevoir plus de patients souffrant du virus dans sa clinique généraliste.

«Le fait que la maladie se propage malgré l’absence d’une température froide et d’un temps sec, malgré qu’il ait moins de gens à l’intérieur, comme on peut le voir normalement dans le cas de pathogènes respiratoires comme l’influenza ou le VRS, nous surprend beaucoup», reconnaît le Dr Pinto.

Le Dr Fahad Razak, ancien directeur scientifique du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, mentionne que les coronavirus se propagent pendant toute l’année.

Comme la COVID-19 est un phénomène relativement récent, la population est moins immunisée contre cette maladie que la grippe ou le VRS, ajoute celui qui est un spécialiste en médecine interne à l’hôpital St. Michael.

L’été peut aussi être propice à la propagation de la COVID-19, prévient le Dr Razak.

«Les gens se rassemblent plus. Ils vont plus à des concerts, par exemple», mentionne-t-il.

Si le temps froid garde les gens à l’intérieur pendant l’hiver, la canicule estivale peut aussi convaincre les gens à rester à l’intérieur pour profiter de l’air climatisé, ce qui peut favoriser la propagation du virus, explique le médecin.

Selon le Dr Pinto, la vague estivale de COVID-19 survient à une période pendant laquelle l’immunité individuelle est réduite. «Les gens sont moins résistants contre le virus puisqu’ils ne l’ont pas attrapé depuis longtemps ou ils n’ont pas été vaccinés depuis une longue période. Plusieurs personnes n’ont pas été vaccinées l’automne ou l’hiver derniers.»

Le Dr Razak dit qu’un certain nombre de malades ont dû être hospitalisés au cours des dernières semaines, les cas les plus sévères «sont très très rares».

Toutefois, les gens plus vulnérables comme les aînés ou les immunodéprimés peuvent être très malades, préviennent les médecins. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important si une personne en apparence grippée ne souffre pas en réalité de la COVID-19.

Il ne faut habituellement pas exposer les gens vulnérables à n’importe quel virus respiratoire, mais cela est doublement important pour la COVID, souligne le Dr Razak.

«Si j’ai attrapé le virus, vais-je visiter mes parents, des octogénaires très vulnérables ? Bien sûr que non! Je vais faire attention pendant quelques jours. Je vais attendre que mes symptômes disparaissent, que je ne fasse pas de fièvre, que je ne tousse pas avant d’aller les voir.»

Il vaut mieux subir le plus rapidement possible un test de dépistage et prendre des médicaments dès les premiers jours de l’infection.

L’Agence de la santé publique du Canada a indiqué à La Presse Canadienne que les prochains vaccins prévus à l’automne visent les plus récents variants.

Santé Canada examine des vaccins à ARN messager pour lutter contre le variant KP.2 ainsi que des vaccins à sous-unités protéiques – qui utilisent des fragments affaiblis ou inactivés du virus, pour contrer le variant JN.1