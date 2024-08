La Ressource Le Phare se prépare à la consigne élargie

Avec la consigne élargie dès 2025, la Ressource de Réinsertion Le Phare située à Port-Cartier tente de rester une actrice principale du recyclage dans la région.

La Ressource Le Phare est un centre de tri qui reçoit le recyclage de Sept-Îles, de Port-Cartier et d’une partie de la Minganie.

À partir de mars 2025, tous les contenants de boissons de 100 ml à 2 L seront consignés. Déjà, depuis le 1er novembre 2023, les canettes d’aluminium ont toutes une consigne de 10 cents.

Début 2025, Éco Entreprises Québec, mandaté par le gouvernement du Québec, va signer les ententes avec les centres de tri qui recevront les contenants consignés. L’organisme va octroyer des quotas de quantité de recyclage aux centres de tri, selon ses critères de qualité.

Avec cet élargissement de la consigne, le gouvernement va gérer l’argent de la consigne. Il sera propriétaire des contenants consignés, il voudra donc de la qualité, souligne Mélanie Dorion, directrice générale de la Ressource Le Phare.

La consigne élargie représente beaucoup d’adaptation pour l’entreprise.

« Ça demande énormément au niveau des livrables et des plans de projets qu’il faut monter pour être en mesure de signer des ententes », explique Mme Dorion, directrice générale de l’entreprise d’économie sociale.

Un exemple de ballot constitué de carton ciré destiné à être envoyé à un recycleur par camion. Photo courtoisie

La Ressource Le Phare espère avoir son rôle à jouer dans la chaîne.

« Il va y avoir des points de dépôt gérés par l’État, et nous, on veut être capable de recevoir la marchandise », mentionne la directrice générale. « On veut continuer de pouvoir la transborder dans des vans, qui vont assurer le transport vers les grands récupérateurs ».

« On est un joueur présent depuis longtemps et c’est important pour nous de s’assurer qu’on va continuer de faire partie de cette chaîne-là », ajoute Mme Dorion.

Elle dit aussi faire ces efforts pour garantir l’emploi des gens qui travaillent dans l’entreprise. Bon nombre y sont depuis plusieurs années.

Étant mieux trié par les citoyens et par les points de dépôt, le recyclage sera moins mélangé, selon elle. « C’est évident qu’il va y avoir un gain sur la qualité de la matière », fait-elle valoir.

Avant juin 2024, les citoyens de Port-Cartier pouvaient déposer leurs biens en bon état à l’écocentre pour leur donner une seconde vie. Ces objets sont maintenant acceptés directement au magasin de réemploi Le Phare du 164 boulevard du Portage-des-Mousses à Port-Cartier. Il est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 16 h.