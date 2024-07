Olympiques | L’émotion est palpable à Port-Cartier

La fébrilité était bien présente dans l’agora du CREC de Port-Cartier à quelques minutes du coup d’envoi de l’épreuve masculine de triathlon des Olympiques de Paris 2024. Ils sont nombreux rassembler pour voir le Port-Cartois Charles Paquet à l’oeuvre.

Parmi les personnes présentes, Audrey Lachapelle, présidente du Triathlon de Port-Cartier, mais qui a surtout déjà pris part à des Championnats du monde de triathlon.

Elle est très émotive face à ce grand moment pour Charles Paquet.

” Je ne pouvais pas manquer ça. Je vis plein d’émotions. Je sais les efforts que ça prend, les sacrifices que ça prend pour réaliser ça. Ce ne sont pas tout à fait des sacrifices, car c’est une passion. Ça prend de la détermination. Peu importe qui arrive aujourd’hui, c’est qu’il soit là (aux Olympiques). Il a démontré que même si on vient de loin, on est capable d’arriver parmi les plus hauts niveaux “, a-t-elle dit.