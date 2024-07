« Mes jambes ne levaient plus » — Charles Paquet 

C’étaient les premiers Jeux olympiques du Port-Cartois Charles Paquet et à la question « comment était cette journée », il a répondu spontanément au journaliste anglophone « a tough day ».

L’athlète de 27 ans ne s’en cache pas, le courant de la Seine ne lui a pas rendu la tâche facile.

« Je pense que je n’ai jamais nagé dans du courant comme ça », a-t-il commenté, au terme de sa performance qui lui a valu une 13e position.

Le top 10 était à sa portée. Au premier tour, il a pris des risques.

« Je suis allé pour la médaille, j’étais aux Jeux, donc on prend des risques, on est là pour la médaille. »

Mais la situation s’est corsée pour lui, au dernier tour.

« Mes jambes ne levaient plus. Je pense que je surchauffais un peu, je commençais à avoir des frissons », a-t-il décrit. « Je vais être honnête avec vous, les sensations n’étaient pas très bonnes, en fait. Mais, je pense juste qu’on a juste mal plus, ou moins que les autres. Je suis super content de l’effort que j’ai donné. »

Charles Paquet n’a « aucun regret ». C’est « un pas à la fois » qu’il a fait cette course parmi les meilleurs au monde, dans un décor qu’il n’est pas près d’oublier.

« Pour moi, ce sont des Olympiques très spéciaux. Je veux dire, ce sont mes premiers Olympiques… courser ici, à Paris, juste à côté de la tour Effel et des Champs Élysées, l’eau d’un côté… C’est un endroit génial et c’est une course mémorable pour moi », a dit celui qui entendait à certains moments, à travers la « foule incroyable », des gens qui l’encourageaient en français.