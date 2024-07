La Ville de Port-Cartier voudra honorer son Olympien

Parole du maire de Port-Cartier Alain Thibault, lui et les élus municipaux réfléchiront à trouver une façon d’honorer Charles Paquet, le troisième athlète port-cartois à se rendre aux OIympiques.

Lyne Poirier (Barcelone, 1992) et Marie-Hélène Chisholm (Athènes, 2204) se partagent le nom du dojo occupé par le Club Judokan de Port-Cartier.

Il ne faut pas oublier le gymnase du Centre Cartier, nommé Denise Dignard, la Port-Cartoise d’origine qui est la cheffe de file de la formation canadienne en basketball. À Paris, elle en est à ses cinquièmes Jeux à ce titre.

Le maire de Port-Cartier a fait savoir que lors de la prochaine rencontre du conseil, lui et les élus discuteront d’une façon d’honorer le triathlète. « On va bien faire les choses », a-t-il laissé entendre.

Présent au rassemblement à l’agora du CREC mercredi matin pour regarder la compétition de Charles Paquet, Alain Thibault dit avoir vécu la course de façon intense et émotive.

« 13e au monde, c’pas rien », a dit M. Thibault.

« On est bien fier de sa performance. Il a bien représenté Port-Cartier et c’est un ambassadeur », a-t-il mentionné.

Parlant d’Olympien, les parents de Lyne Poirier était de la foule présente à l’agora. Charles et Gaby Poirier n’avaient pu être des Jeux de leur fille Lyne en 1992. Ça leur faisait chaud au coeur d’être présents ce matin.

« Ce sont nos amis (la famille Paquet). Le coeur doit leur débattre. On tenait à être là et profiter de l’événement. On comprend les sacrifices que les parents et les athlètes font », a fait savoir le couple.